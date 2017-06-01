Парад детских и молодежных ансамблей прошел на набережной Актау

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По набережной Актау прошли барабанщицы, духовой оркестр, колонны учащихся школ и колледжей, ВУЗов, музыкальных учреждений, танцевальные коллективы. Шествие приурочили к Международному дню защиты детей. По улицам городов Казахстана прошли более 80 тысяч участников парада.- Дети и молодежь вышли на улицы родных городов и районных центров, чтобы продемонстрировать яркие, дружные коллективы, свои таланты, творческие способности. Прославить школы, колледжи, ВУЗы, в которых учатся, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана.В ведомстве отметили, что парад прошел в Казахстане впервые.