Сейчас на сайте
3039
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 800 000 тенге
  • Продам Г. Краснодар, дом за 22 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам Двигатель ЯМЗ-238 за 1 000 тенге
  • Продам Гайковерт за 120 000 тенге
  • Продам Катер за 3 300 000 тенге
  • Продам Mitsubishi Galant за 600 000 тенге
 

 
Четверг, 01 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.26 KZT
  • €1 = 349.51 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 232

Благотворительный фонд «Адал» организовал празднование Дня защиты детей для своих подопечных

Ребята из многодетных семей и подопечные фонда отпраздновали День защиты детей на базе отдыха. Об этом рассказала Виолетта Силина, представитель фонда «Адал».

Фото фонда «Адал»
В канун Дня защиты детей 50 воспитанников фонда «Адал» и 70 школьников из многодетных и малообеспеченных семей отдохнули на базе отдыха Sunset.

- Руководство базы, в частности директор Нуржан Атчибаев, организовали для детей отличный праздник. Акимат области помог с транспортом, а дорожно-патрульная служба с сопровождением. В распоряжение детворы предоставили домики, бассейны. Для детей накрыли стол — был настоящий узбекский плов, торты, пицца и много других лакомств. Мы благодарим акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, руководителя и администрацию базы Sunset и других предпринимателей, которые помогли нам организовать праздник для детей, - рассказала Виолетта Силина.


Благотворительный фонд «Адал» организовал празднование Дня защиты детей для своих подопечных
Благотворительный фонд «Адал» организовал празднование Дня защиты детей для своих подопечных
Благотворительный фонд «Адал» организовал празднование Дня защиты детей для своих подопечных
Благотворительный фонд «Адал» организовал празднование Дня защиты детей для своих подопечных
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
molotOK (Посетители) Сегодня, 17:05
главное, что детвора счастлива applause
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика