Благотворительный фонд «Адал» организовал празднование Дня защиты детей для своих подопечных

Фото фонда «Адал»

В канун Дня защиты детей 50 воспитанников фонда «Адал» и 70 школьников из многодетных и малообеспеченных семей отдохнули на базе отдыха Sunset.



- Руководство базы, в частности директор Нуржан Атчибаев, организовали для детей отличный праздник. Акимат области помог с транспортом, а дорожно-патрульная служба с сопровождением. В распоряжение детворы предоставили домики, бассейны. Для детей накрыли стол — был настоящий узбекский плов, торты, пицца и много других лакомств. Мы благодарим акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, руководителя и администрацию базы Sunset и других предпринимателей, которые помогли нам организовать праздник для детей, - рассказала Виолетта Силина.