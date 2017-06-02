ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»: На АГЗС платят за газ, а не за очередь

Фото предоставили в ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»

- Это не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию нашей компании. Для нас клиенты филиала, все без исключения, равны, приоритеты мы никому не предоставляем, у нас все прозрачно. На каждой заправке у нас есть номер call-центра. На все жалобы мы моментально реагируем. Цена на всех заправках единая и составляет 35 тенге за литр газа. За каждой заправочной станцией «ҚазМұнайГаз Өнімдері» мы следим в онлайн-режиме, и каждая кассовая операция строго контролируется Центральным аппаратом компании и департаментом государственных доходов, везде установлены камеры наблюдения, и на каждом бензовозе и газовозе стоят GPS-навигаторы. Филиал ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» не является самостоятельным юридическим лицом и, соответственно, цены на отпускаемые нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ устанавливаются аппаратом товарищества, который ведет финансово-хозяйственную деятельность, - рассказали в Мангистауском филиале «ҚазМұнайГаз Өнімдері».



Редакция газеты «Лада» подтверждает, что высказанная сотрудником автозаправки фраза касалась его личных действий и не относилась к работе предприятия в целом.