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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:39

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ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»: На АГЗС платят за газ, а не за очередь

В новости «В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом», опубликованной на сайте Lada.kz, сотрудник автогазозаправочной станции (АГЗС) рассказал, что раньше за определенную плату можно было заправиться без очереди. Данное сообщение в мангистауском филиале ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» опровергли.

Фото предоставили в ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
- Это не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию нашей компании. Для нас клиенты филиала, все без исключения, равны, приоритеты мы никому не предоставляем, у нас все прозрачно. На каждой заправке у нас есть номер call-центра. На все жалобы мы моментально реагируем. Цена на всех заправках единая и составляет 35 тенге за литр газа. За каждой заправочной станцией «ҚазМұнайГаз Өнімдері» мы следим в онлайн-режиме, и каждая кассовая операция строго контролируется Центральным аппаратом компании и департаментом государственных доходов, везде установлены камеры наблюдения, и на каждом бензовозе и газовозе стоят GPS-навигаторы. Филиал ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» не является самостоятельным юридическим лицом и, соответственно, цены на отпускаемые нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ устанавливаются аппаратом товарищества, который ведет финансово-хозяйственную деятельность, - рассказали в Мангистауском филиале «ҚазМұнайГаз Өнімдері».

Редакция газеты «Лада» подтверждает, что высказанная сотрудником автозаправки фраза касалась его личных действий и не относилась к работе предприятия в целом.


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Комментарии ( 3 )

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kalalik (Посетители) Сегодня, 14:31
Adil,за заведомо ложную информацию можна и в тюрьму сесть! КазМунайГаз Онимдери не участвует в распределений газа! Газ продает сам КазГПЗ! Если это не так покажите мне другую информацию!
 
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Adil (Посетители) Сегодня, 13:18
Продукция ТОО "КазГПЗ" реализуется через "КМГ Онимдери",получается что в выводе газа из области замешаны двое, но а администрация области охраняет кукурузу или же они тоже замешаны.... lol
 
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  • ddd888
 Сура (Посетители) Сегодня, 13:02
Не одному слову верить не хочу. Узени человек сказал завод работает постоянно и отгружает тож перецеплять даж не успевают и заклеивают номера на цистерне везде врут привыкли лапшу нам вешать.
 
 

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