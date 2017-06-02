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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 371

В перинатальном центре Актау в День защиты детей родились 24 малыша

В Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) 1 июня родились восемь девочек и 16 мальчиков. Об этом рассказала Галия Махимова, директор АГПЦ.

Счастливые мамы принимают поздравления. Фото автора
У 19 мам роды прошли естественным путем, пяти женщинам проведена операция по кесареву сечению.

У жительницы Актау Акторгын Ешмухановой родился третий ребенок. Мальчика весом три килограмма 350 граммов назвали Нурханом. Дома братика ждут сестра Балнур и старший брат Нуртас.

- Спасибо всем акушеркам и врачам за внимание, хороший уход и за моего здорового малыша, - сказала Акторгын Ешмуханова.

Коллектив АГПЦ поздравил мам с рождением малышей в праздничный день, преподнеся каждой в подарок комплект для новорожденных.

С начала 2017 года, как рассказала Галия Махимова, акушеры-гинекологи АГПЦ приняли 2 243 родов. В 495 случаях мамам проведено кесарево сечение.


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