В перинатальном центре Актау в День защиты детей родились 24 малыша

Счастливые мамы принимают поздравления. Фото автора

У 19 мам роды прошли естественным путем, пяти женщинам проведена операция по кесареву сечению.



У жительницы Актау Акторгын Ешмухановой родился третий ребенок. Мальчика весом три килограмма 350 граммов назвали Нурханом. Дома братика ждут сестра Балнур и старший брат Нуртас.



- Спасибо всем акушеркам и врачам за внимание, хороший уход и за моего здорового малыша, - сказала Акторгын Ешмуханова.



Коллектив АГПЦ поздравил мам с рождением малышей в праздничный день, преподнеся каждой в подарок комплект для новорожденных.



С начала 2017 года, как рассказала Галия Махимова, акушеры-гинекологи АГПЦ приняли 2 243 родов. В 495 случаях мамам проведено кесарево сечение.