Как провести ближайшие выходные в Актау

Здоровье

Йога на берегу моря

Экскурсии

Поездка в Форт-Шевченко

Поездка в каньон Тамшалы

Поездка в Жыгылган

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Интерактивная выставка «Драконы»

Детская вечеринка KIDS PARTY

Мастер-классы для детей

«Шоколадные мастер-классы»

Мастер-классы для детей

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино

«Одарённая»

«Чудо-женщина»

«Спасатели Малибу»

«Нелюбовь»

«Спарк: Герой Вселенной»

«Подводная эра»

В субботу, 3 июня, в 07:30 на набережной, напротив отеля «Виктория», пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.В субботу, 3 июня, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека составляет 3995 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.В воскресенье, 4 июня, жителей Актау приглашают на экскурсию в каньон Тамшалы. Стоимость поездки на одного человека - 4300 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.В воскресенье, 4 июня, школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Жыгылган. Экскурсия без ночёвки. Выезд в 07:00. Сбор у «Вечного огня». Стоимость поездки 3000 (при полной заполняемости автобуса).В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на 4 этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Санкт-Петербургский музей до 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.В субботу, 3 июня, отель Renaissance приглашает на детскую вечеринку KIDS PARTY. Гостей вечеринки ждут веселые аниматоры, шоу мыльных пузырей, красочный аквагрим и многое другое. Дополнительная информация по телефону: 300-600. Вход платный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Вечеринка «Сумасшедшая суббота» пройдет в Chechil Pub в субботу, 3 июня. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Фрэнк после смерти своей младшей сестры взял под свое крыло ее осиротевшую дочь Мэри. К обычным проблемам семейной адаптации добавляются еще и необыкновенные математические способности девочки, создающие трудности для ее общения со сверстниками. К тому же бабушка Мэри считает, что эту одаренность нужно развивать любыми доступными средствами, тогда как Фрэнк убежден, что у ребенка, даже самого гениального, должно быть обычное, счастливое детство.Режиссер: Марк Уэбб.Актеры: Дженни Слейт, Крис Эванс, МакКенна Грейс, Октавия Спенсер, Джули Энн Эмери, Линдси Дункан, Джо Крест, Кейр О’Доннелл, Гленн Пламмер, Джона Сяо.Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти... и свое истинное предназначение.Режиссер: Пэтти Дженкинс.Актеры: Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Юэн Бремнер, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Люси Дэвис, Дэнни Хьюстон, Флоренс Касумба.Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.Режиссер: Сет Гордон.Актеры: Александра Даддарио, Приянка Чопра, Дуэйн Джонсон, Памела Андерсон, Келли Рорбах, Зак Эфрон, Шарлотта МакКинни, Ана Флавия Гавлак, Хэннибал Бёресс, Анжелика Кенни.Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.Режиссер: Андрей Звягинцев.Актеры: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова.Спарк — маленькая обезьянка. Она и её друзья Чанк и Викс находятся на задании, чтобы вернуть планету Бана — королевство, захваченное злым повелителем Чжун. Режиссер: Аарон Вудли. Актеры: Джессика Бил, Сьюзен Сарандон, Патрик Стюарт, Хилари Суэнк, Афина Карканис, Джейс Норман, Алан С. Петерсон, Джейсон Делайн, Иван Шерри, Аарон Вудли.К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис.Режиссер: Джулио Сото Гарпид.