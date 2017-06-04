Луна-парк появится в Актау

Аттракцион «Дракон Нэсси». Фото автора
Аттракционы привезли в Актау в понедельник, 29 мая. Их установят на территории парка «Акбота».
- Я привёз эти аттракционы из Астаны. В этом году будет четвёртый год их работы. Всего восемь аттракционов: «Дракон Нэсси», «Космос», «Светофор», «Чайный сервис», «Слоники», «Лодка Клеопатры», «Лебеди», «Паровозик». Также имеется «Комната Смеха». Возрастных ограничений нет. Есть две карусели специально для детей от одного до пяти лет. Это «Светофор» и «Паровозик», - сказал Лерник Варданян.
Парк с аттракционами будет работать с 10:00 до 22:00 часов. Общая площадь Луна-парка составит 2 500 квадратных метров.
- Будем работать до последнего клиента. Сейчас ведутся работы по благоустройству. К каждому аттракциону прокладываем брусчатку, чтобы людям было удобней, чтобы по песку не ходили. Вы не смотрите, что сейчас вид не очень. Аттракционы везли по трудной дороге. Как только закончим работы, всё будет выглядеть отлично. Установили свои скамейки, чтобы людям было, где отдохнуть. В ближайшее время планируем уже закончить и открыться. Вход на территорию Луна-парка будет свободным для всех желающих, - рассказал Лерник Варданян.
Напомним, аттракционы в парке «Акбота» планировали установить ко Дню защиты детей.
- Я привёз эти аттракционы из Астаны. В этом году будет четвёртый год их работы. Всего восемь аттракционов: «Дракон Нэсси», «Космос», «Светофор», «Чайный сервис», «Слоники», «Лодка Клеопатры», «Лебеди», «Паровозик». Также имеется «Комната Смеха». Возрастных ограничений нет. Есть две карусели специально для детей от одного до пяти лет. Это «Светофор» и «Паровозик», - сказал Лерник Варданян.
Парк с аттракционами будет работать с 10:00 до 22:00 часов. Общая площадь Луна-парка составит 2 500 квадратных метров.
- Будем работать до последнего клиента. Сейчас ведутся работы по благоустройству. К каждому аттракциону прокладываем брусчатку, чтобы людям было удобней, чтобы по песку не ходили. Вы не смотрите, что сейчас вид не очень. Аттракционы везли по трудной дороге. Как только закончим работы, всё будет выглядеть отлично. Установили свои скамейки, чтобы людям было, где отдохнуть. В ближайшее время планируем уже закончить и открыться. Вход на территорию Луна-парка будет свободным для всех желающих, - рассказал Лерник Варданян.
Напомним, аттракционы в парке «Акбота» планировали установить ко Дню защиты детей.