Сейчас на сайте
2311
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Меняю 3-комнатную квартиру
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 11 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • Строительство домов, 1 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 70 000 000 тенге
 

 
Воскресенье, 04 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 313.17 KZT
  • €1 = 351.28 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 1170

Луна-парк появится в Актау

Луна-парк включает в себя восемь различных аттракционов. Средняя стоимость билетов составит 500-800 тенге. Парк планируют открыть через неделю, после завершения работ по благоустройству. Об этом рассказал Лерник Варданян, директор Луна-парка.

Аттракцион «Дракон Нэсси». Фото автора
Аттракционы привезли в Актау в понедельник, 29 мая. Их установят на территории парка «Акбота».

- Я привёз эти аттракционы из Астаны. В этом году будет четвёртый год их работы. Всего восемь аттракционов: «Дракон Нэсси», «Космос», «Светофор», «Чайный сервис», «Слоники», «Лодка Клеопатры», «Лебеди», «Паровозик». Также имеется «Комната Смеха». Возрастных ограничений нет. Есть две карусели специально для детей от одного до пяти лет. Это «Светофор» и «Паровозик», - сказал Лерник Варданян.

Парк с аттракционами будет работать с 10:00 до 22:00 часов. Общая площадь Луна-парка составит 2 500 квадратных метров.

- Будем работать до последнего клиента. Сейчас ведутся работы по благоустройству. К каждому аттракциону прокладываем брусчатку, чтобы людям было удобней, чтобы по песку не ходили. Вы не смотрите, что сейчас вид не очень. Аттракционы везли по трудной дороге. Как только закончим работы, всё будет выглядеть отлично. Установили свои скамейки, чтобы людям было, где отдохнуть. В ближайшее время планируем уже закончить и открыться. Вход на территорию Луна-парка будет свободным для всех желающих, - рассказал Лерник Варданян.

Напомним, аттракционы в парке «Акбота» планировали установить ко Дню защиты детей.



Поделись с другими:

Аттракционы


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Валерий_М (Посетители) Сегодня, 17:58
Вот почему такая фигня? Гуляешь в парке, надо стрельнуть сигарету - ни одного человека!
А только захочешь отлить - сразу такое движение пошло... lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:24
            
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мунайши73
 Крадун (Посетители) Сегодня, 17:10
Комната смеха зачёт!!! bravo Глядя на неё уже смеюсь! lol Я думаю она классно впишется в ландшафт парка!!

Имярек,

Каждому своё и своё не каждому!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Крадун
  • cas177cas
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:03
какой ужас на фото, не в каждом фильме ужасов встретишь такую обстановку, атмосферу, готовая площадка для съемок фильмов ужасов, аттракционы будто с 70 годов откопали на мусорке
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Крадун
  • Пантера
  • cas177cas
  • Шевченко 81
  • Валерий_М
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:57
Получается теньгушку из бюджета на облагораживание порка выделили,и тут же парк частникам толкнули.
 
-4
  • мунайши73
  • cas177cas
  • Raiders
  • Шевченко 81
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Kito
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:56
А что мешает вам "диванные комментаторы" привести достойные "ваших детей" аттракционы?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Крадун
  • cas177cas
  • Шевченко 81
  • Валерий_М
 markus (Посетители) Сегодня, 16:54
Этот мусор уже недели две в акботе пылится. Вид у этих аттракционов не очень,под стать нашему чертову колесу. Похоже из акботы решили сделать свалку каруселей...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tindaliya (Посетители) Сегодня, 16:51
сейчас вид не очень

Это ещё мягко сказано lol

LESYA,
и не говорите, сделали бы чуть дешевле (ну например как в Уральске цены) , глядишь и проходимость была бы больше
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • мунайши73
  • Пантера
 timEs (Посетители) Сегодня, 16:46
жалкое подобие атракционов!!! неужели наши дети достойны только этого??? за такие цены на билет моглибы и новое привезти.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • мунайши73
  • Швейк
  • Крадун
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:46
Я в шоке. boyan ..................................................
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика