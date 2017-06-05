Подопечные фонда «Адал» посетили осетровое хозяйство отеля Caspian Riviera

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В отеле побывали 15 подопечных фонда «Адал» из многодетных и малообеспеченных семей.- Экскурсию для детей провели Ангелина - маркетолог отеля, и Зенур - рыбовод осетрового хозяйства. Было очень интересно и познавательно, даже нам, взрослым. Огромная благодарность сотрудникам отеля за приглашение. Дети были в восторге и получили массу эмоций, - рассказала Екатерина Олефиренко, директор благотворительного фонда «Адал».В завершение экскурсии маленьких гостей угостили сладостями.В День защиты детей подопечных фонда пригласили на праздничный обед в Chechil pub и в игровой комплекс «Атлантида». Детей бесплатно развлекали аниматоры «Развивайки».- Руководство Chechil pub уже четыре года устраивает для наших детей праздник. Это всегда веселое и незабываемое событие. За помощь в организации благотворительного обеда благодарим компании «Адона», «Qwestra world», АО «Банк Центркредит» и многих других, кто помогал со сладостями и подарками для детей, - сказала Екатерина Олефиренко.