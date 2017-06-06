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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 466

Прожиточный минимум в Мангистау в мае составил 27 533 тенге

На продовольственные товары приходится в среднем 16 520 тенге. На непродовольственные товары и платные услуги - 11 013 тенге. Об этом сообщают на сайте комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz
В мае 2017 года доля расходов жителя Мангистау на приобретение рыбы и мясных продуктов занимала в среднем 19%, плодоовощей и фруктов – 11,7%, молочных, масложировых изделий и яиц - 19,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,1%, сахара, чая и специй – 2%.

На продовольственные товары, по данным департамента статистики региона, мангистаусцы тратили в среднем 16 520 тенге. На непродовольственные и платные услуги — 11 013 тенге. Прожиточный минимум для детей до 13 лет по области составил 22 171 тенге, для подростков до 17 лет - от 26 616 (девушек) до 34 731 (юношей). Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил от 25 977 тенге (женщины) до 32 734 тенге (мужчины), пенсионеров и пожилых людей - 25 784 тенге.

Цены на продовольственные и непродовольственные товары, по данным департамента статистики по Мангистауской области, за прошедший месяц повысились на 0,6%. Стоимость платных услуг осталась на уровне предыдущего месяца.

В мае текущего года повышение цен на 0,4% отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия, детское питание подорожало на 0,4%. Цены на мясо и птицу повысились на 0,3%. Стоимость молока, сыра и яиц увеличилась на 0,4%. Фрукты подорожали на 1,1%, овощи - на 3,2%, безалкогольные напитки - на 0,7%.

Снижение цен отмечено на сахарный песок - 0,5%. Повысились цены на одежду и обувь - на 0,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику - на 0,6%.

Прожиточный минимум в Алматы составил 25 937 тенге, в Атырау 23 574 тенге. В Южно-Казахстанской области - 22 532 тенге.

Прожиточный минимум в Мангистау в мае составил 27 533 тенге


Средняя величина прожиточного минимума в Казахстане в мае составила 23 218 тенге.

Прожиточный минимум в Мангистау в мае составил 27 533 тенге


Для справки:

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Комментарии ( 7 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:44
Ага. Это при условии что ты здоров и ничего не заболит. Но не помереть с голоду можно только при четырех прожиточных минимумах)))
 
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Lek_05 (Посетители) Сегодня, 18:39
Прожиточный минимум 27533.
Картошка 250 минимум стоит. фрукты под 500 минимум. мясо 1600. Откуда эти дебильные цифры.
 
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  • Швейк
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 18:37
АДАЙ,
По данным департамента статистики региона, мангистаусцы 100% доверяют официальной статистике. lol
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 18:34
Прожиточный минимум для детей до 13 лет по области составил 22 171 тенге, для подростков до 17 лет - от 26 616 (девушек) до 34 731 (юношей). Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил от 25 977 тенге (женщины) до 32 734 тенге (мужчины), пенсионеров и пожилых людей - 25 784 тенге.


От этих цифр исходит запах смерти..
 
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  • Лесник
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 18:17
Цитата: b.i.g.
ваще капец,картошка в три раза подорожала, не говоря и о других продуктах ,

Зато травка на газонах уже взошла. Можно ее пощипать. chih
 
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  • Лесник
 b.i.g. (Посетители) Сегодня, 17:52
ваще капец,картошка в три раза подорожала, не говоря и о других продуктах ,показали бы тест такой - чиновник проживает на 27 533 тенге ,что это реально прожить на них,а потом и пишите !
 
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  • Лесник
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 17:40
Где вы взяли эти цифры.
 
 

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