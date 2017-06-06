Прожиточный минимум в Мангистау в мае составил 27 533 тенге

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор товаров услуг (в натуральном и стоимостном выражении), необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40% стоимости минимальной потребительской корзины.



Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные наличностью в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.

В мае 2017 года доля расходов жителя Мангистау на приобретение рыбы и мясных продуктов занимала в среднем 19%, плодоовощей и фруктов – 11,7%, молочных, масложировых изделий и яиц - 19,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,1%, сахара, чая и специй – 2%.На продовольственные товары, по данным департамента статистики региона, мангистаусцы тратили в среднем 16 520 тенге. На непродовольственные и платные услуги — 11 013 тенге. Прожиточный минимум для детей до 13 лет по области составил 22 171 тенге, для подростков до 17 лет - от 26 616 (девушек) до 34 731 (юношей). Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил от 25 977 тенге (женщины) до 32 734 тенге (мужчины), пенсионеров и пожилых людей - 25 784 тенге.Цены на продовольственные и непродовольственные товары, по данным департамента статистики по Мангистауской области, за прошедший месяц повысились на 0,6%. Стоимость платных услуг осталась на уровне предыдущего месяца.В мае текущего года повышение цен на 0,4% отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия, детское питание подорожало на 0,4%. Цены на мясо и птицу повысились на 0,3%. Стоимость молока, сыра и яиц увеличилась на 0,4%. Фрукты подорожали на 1,1%, овощи - на 3,2%, безалкогольные напитки - на 0,7%.Снижение цен отмечено на сахарный песок - 0,5%. Повысились цены на одежду и обувь - на 0,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику - на 0,6%.Прожиточный минимум в Алматы составил 25 937 тенге, в Атырау 23 574 тенге. В Южно-Казахстанской области - 22 532 тенге.Средняя величина прожиточного минимума в Казахстане в мае составила 23 218 тенге.