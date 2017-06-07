Султан Кетегулов: В Мангистау возросло количество наркопреступлений

Султан Кетегулов. Фото автора

Из 60 наркопреступлений 41 - это сбыт наркотиков. В 2016 году зафиксировано 38 фактов сбыта.



- В суд направлены материалы в отношении шести человек, обвиняемых в сбыте наркотиков в составе ОПГ. Они реализовывали героин в Актау более полугода. Выявлено два факта содержания наркопритона в областном центре. С начала года вынесено 32 приговора в отношении наркопреступников. К административной ответственности привлекли 40 водителей, находившихся за рулем в состоянии наркотического опьянения, - прокомментировал Султан Кетегулов.



До 1 июля в Мангистауской области проводят месячник по борьбе с наркоманией.



На диспансерном учете у наркологов, по информации Гуляим Мамбеталиевой, заместителя главного врача областного наркологического диспансера, состоит 761 человек (в 2016 году — 844). Подростков среди них нет.



За пять месяцев 2017 года добровольное лечение в наркологическом диспансере прошел 221 пациент: 199 — от алкоголизма, 22 — от наркозависимости. Принудительное лечение от алкоголизма прошли 45 пациентов. В наркологическую клинику в Павлодар направлено четыре человека, страдающих наркоманией и алкоголизмом.



Телефон доверия областного наркологического диспансера: 50-80-88.