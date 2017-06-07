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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 1032

Султан Кетегулов: В Мангистау возросло количество наркопреступлений

С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 60 наркопреступлений. Это на девять случаев больше, чем в предыдущем году. Об этом рассказал Султан Кетегулов, майор полиции, оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Мангистауской области.

Султан Кетегулов. Фото автора
Из 60 наркопреступлений 41 - это сбыт наркотиков. В 2016 году зафиксировано 38 фактов сбыта.

- В суд направлены материалы в отношении шести человек, обвиняемых в сбыте наркотиков в составе ОПГ. Они реализовывали героин в Актау более полугода. Выявлено два факта содержания наркопритона в областном центре. С начала года вынесено 32 приговора в отношении наркопреступников. К административной ответственности привлекли 40 водителей, находившихся за рулем в состоянии наркотического опьянения, - прокомментировал Султан Кетегулов.

До 1 июля в Мангистауской области проводят месячник по борьбе с наркоманией.

На диспансерном учете у наркологов, по информации Гуляим Мамбеталиевой, заместителя главного врача областного наркологического диспансера, состоит 761 человек (в 2016 году — 844). Подростков среди них нет.

За пять месяцев 2017 года добровольное лечение в наркологическом диспансере прошел 221 пациент: 199 — от алкоголизма, 22 — от наркозависимости. Принудительное лечение от алкоголизма прошли 45 пациентов. В наркологическую клинику в Павлодар направлено четыре человека, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Телефон доверия областного наркологического диспансера: 50-80-88.


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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
  • FBI
 Сура (Посетители) Сегодня, 12:55
Цитата: Алькен
. Это как если бы рыбы боролись с морем.

Говорят знающие весь бизнес этот у них же в руках.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • nadiuna
  • Сура
 Алькен (Посетители) Сегодня, 12:33
Султан Кетегулов, майор полиции, оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Мангистауской области.


У человека знающего тему, подобное вызывает смех. Это как если бы рыбы боролись с морем.
 
 

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