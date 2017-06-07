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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 1710

Ограничивающий движение транспорта знак установили на набережной в 7А микрорайоне Актау

Знак, установленный возле кафе «Айжан» на набережной в 7А микрорайоне, запрещает движение транспортных средств с 18.00 до 07.00. Об этом рассказал Улыгбек Мылтыков, начальник местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Знак, по словам Улыгбека Мылтыкова, запрещает движение транспортных средств от кафе «Айжан» до спуска в 4А микрорайоне с 18.00 до 07.00. Автолюбителей, нарушивших правила дорожного движения, будут наказывать в соответствии со статьей 601 Кодекса об административных правонарушениях РК.

- Новый знак подразумевает запрет на движение всех транспортных средств в установленное время. Велосипедистам ездить можно, для них знаков там нет. В случае возникновения ЧП спецтранспорт может проехать по набережной, не обращая внимания на знак. Движение в установленное время запрещено от кафе «Айжан» до скал. Нарушителей будет выявлять патруль. Также сотрудники полиции непосредственно у знака должны предупреждать водителей о том, что набережную необходимо покинуть в 18:00. Водителей, нарушивших правила, будут штрафовать на пять МРП (11 345 тенге ), - сказал Улыгбек Мылтыков.

Ограничивающий движение транспорта знак установили на набережной в 7А микрорайоне Актау


Запрещающий знак на набережной, как рассказал начальник МПС, установили для безопасности отдыхающих.

- Не раз лично наблюдал, как молодые ребята гоняют на больших скоростях по этой набережной. А ведь там вечером много горожан и гостей Актау гуляют с детьми. Создается опасная обстановка, - сказал Улыгбек Мылтыков.


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Комментарии ( 18 )

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IMHO (Посетители) Сегодня, 15:55
Свадьбы и гости по-любому будут заезжать! И ничего им не сделают! Праздник, ежже, брат...)))
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:52
Цитата: Швейк
Транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне действия знака;

ну почему же : Транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне действия знака вот это.
такси тоже обслуживает гостиницу) можно так интерпретировать

я ЗА! давно пора!
 
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IMHO (Посетители) Сегодня, 15:52
Цитата начальника МПС: "- Не раз лично наблюдал, как молодые ребята гоняют на больших скоростях по этой набережной..."
Наказывать надо было, а не наблюдать!!!
Разве при въезде на эту набережную не стоит знак ограничения скорости? Вроде был, 20 км/ч...
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:50
Dushman,
а пешочком не судьба? там идти то
 
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Kayaba (Посетители) Сегодня, 15:44
А в гостинуцу клиеты с сумарями как добираться будут? На великах?
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 15:30
А если мне в гостиницу нужно, тогда что делать?
Вроде бы дорога есть, но и ее уже нет.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:18
мунайши73,
Дружище, ни одно из перечисленных вами исключительных транспортных средств не подпадает под понятие "такси". Или вы решили организовать туда маршрутку? dada
 
-1
  • Kayaba
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  • strana.kz
  • Kito
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:06
Я ЗА!!! bravo не уже ли
 
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  • мунайши73
  • e.zh_k.a
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:04
Цитата: мунайши73
Транспортные средства инвалидов первой и второй группы;

Моя тема мне значит можно. Вот только совсем не нужно,я и днём там не бываю,а уж вечером и подавно. Обращайтесь если чё отвезу и привезу в кабак и назад. podmig
 
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 Lady_kz (Посетители) Сегодня, 14:57
Швейк,
Не обязательно наверх. Не далеко пройти до кафе Айжан, где таксист может Вас ждать.
 
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