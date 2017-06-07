Ограничивающий движение транспорта знак установили на набережной в 7А микрорайоне Актау

Знак, по словам Улыгбека Мылтыкова, запрещает движение транспортных средств от кафе «Айжан» до спуска в 4А микрорайоне с 18.00 до 07.00. Автолюбителей, нарушивших правила дорожного движения, будут наказывать в соответствии со статьей 601 Кодекса об административных правонарушениях РК.- Новый знак подразумевает запрет на движение всех транспортных средств в установленное время. Велосипедистам ездить можно, для них знаков там нет. В случае возникновения ЧП спецтранспорт может проехать по набережной, не обращая внимания на знак. Движение в установленное время запрещено от кафе «Айжан» до скал. Нарушителей будет выявлять патруль. Также сотрудники полиции непосредственно у знака должны предупреждать водителей о том, что набережную необходимо покинуть в 18:00. Водителей, нарушивших правила, будут штрафовать на пять МРП (11 345 тенге ), - сказал Улыгбек Мылтыков.Запрещающий знак на набережной, как рассказал начальник МПС, установили для безопасности отдыхающих.- Не раз лично наблюдал, как молодые ребята гоняют на больших скоростях по этой набережной. А ведь там вечером много горожан и гостей Актау гуляют с детьми. Создается опасная обстановка, - сказал Улыгбек Мылтыков.