Расследование по факту жестокого обращения с животными в Актау возобновили по требованию прокуратуры

Фото Рашида Исмагилова
Довести расследование до конца и наказать виновных требуют жители Актау, которые стали свидетелями трагедии. Напомним, в Актау неизвестные жестоко убили кошек 5 мая возле 5 дома в 14 микрорайоне.
Заявление в полицию с требованием наказать виновных в убийстве животных жители дома №5 подали 7 мая.
- Уже 10 мая дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Естественно, нас возмутил этот факт и мы обратились в прокуратуру, - рассказала Елена Зимнякова.
После вмешательства прокуратуры досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Жестокое обращение с животными» возобновили.
- Теперь это расследование стоит на особом контроле прокуратуры. Мы надеемся, что виновные понесут наказание, - отметила Елена Зимнякова.
Жильцы дома, по их словам, тоже не сидят на месте и проводят собственное расследование.
- Нам удалось выяснить, кто совершил эту жестокость. Группа подростков из восьми человек, которые, по всей видимости, шли на «разборки». В руках у них были биты, заточенная арматура. Их видели возле нашего дома. Сначала их было восемь, потом четверо ушли. Есть очевидцы, которые видели, как они звали животных. Потом кошек нашли мертвыми, зверски убитыми, - говорит Елена Зимнякова.
Жильцы 5-го дома 14 микрорайона говорят, что возраст подростков от 10 до 17 лет.
- Чтобы привлечь внимание к существующей в городе проблеме, мы решили провести круглый стол на тему «нулевой терпимости». Участники пришли к выводу, что профилактические беседы нужно проводить и с родителями несовершеннолетних, поскольку они несут ответственность за поведение детей, - отметили защитники животных.
Напомним, жители 5-го дома 14 микрорайона Актау обнаружили мертвых животных 5 мая. Несколько лет жильцы кормили и ухаживали за бездомными животными.
Заявление в полицию с требованием наказать виновных в убийстве животных жители дома №5 подали 7 мая.
- Уже 10 мая дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Естественно, нас возмутил этот факт и мы обратились в прокуратуру, - рассказала Елена Зимнякова.
После вмешательства прокуратуры досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Жестокое обращение с животными» возобновили.
- Теперь это расследование стоит на особом контроле прокуратуры. Мы надеемся, что виновные понесут наказание, - отметила Елена Зимнякова.
Жильцы дома, по их словам, тоже не сидят на месте и проводят собственное расследование.
- Нам удалось выяснить, кто совершил эту жестокость. Группа подростков из восьми человек, которые, по всей видимости, шли на «разборки». В руках у них были биты, заточенная арматура. Их видели возле нашего дома. Сначала их было восемь, потом четверо ушли. Есть очевидцы, которые видели, как они звали животных. Потом кошек нашли мертвыми, зверски убитыми, - говорит Елена Зимнякова.
Жильцы 5-го дома 14 микрорайона говорят, что возраст подростков от 10 до 17 лет.
- Чтобы привлечь внимание к существующей в городе проблеме, мы решили провести круглый стол на тему «нулевой терпимости». Участники пришли к выводу, что профилактические беседы нужно проводить и с родителями несовершеннолетних, поскольку они несут ответственность за поведение детей, - отметили защитники животных.
Напомним, жители 5-го дома 14 микрорайона Актау обнаружили мертвых животных 5 мая. Несколько лет жильцы кормили и ухаживали за бездомными животными.