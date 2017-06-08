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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 642

Расследование по факту жестокого обращения с животными в Актау возобновили по требованию прокуратуры

Защитники животных утверждают: досудебное расследование по факту убийства кошек в 14 микрорайоне Актау прекратили за отсутствием состава преступления. Возобновили расследование после обращения в прокуратуру. Собственную проверку проводят и жители 5-го дома.

Фото Рашида Исмагилова
Довести расследование до конца и наказать виновных требуют жители Актау, которые стали свидетелями трагедии. Напомним, в Актау неизвестные жестоко убили кошек 5 мая возле 5 дома в 14 микрорайоне.

Заявление в полицию с требованием наказать виновных в убийстве животных жители дома №5 подали 7 мая.

- Уже 10 мая дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Естественно, нас возмутил этот факт и мы обратились в прокуратуру, - рассказала Елена Зимнякова.

После вмешательства прокуратуры досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Жестокое обращение с животными» возобновили.

- Теперь это расследование стоит на особом контроле прокуратуры. Мы надеемся, что виновные понесут наказание, - отметила Елена Зимнякова.

Жильцы дома, по их словам, тоже не сидят на месте и проводят собственное расследование.

- Нам удалось выяснить, кто совершил эту жестокость. Группа подростков из восьми человек, которые, по всей видимости, шли на «разборки». В руках у них были биты, заточенная арматура. Их видели возле нашего дома. Сначала их было восемь, потом четверо ушли. Есть очевидцы, которые видели, как они звали животных. Потом кошек нашли мертвыми, зверски убитыми, - говорит Елена Зимнякова.

Жильцы 5-го дома 14 микрорайона говорят, что возраст подростков от 10 до 17 лет.

- Чтобы привлечь внимание к существующей в городе проблеме, мы решили провести круглый стол на тему «нулевой терпимости». Участники пришли к выводу, что профилактические беседы нужно проводить и с родителями несовершеннолетних, поскольку они несут ответственность за поведение детей, - отметили защитники животных.

Напомним, жители 5-го дома 14 микрорайона Актау обнаружили мертвых животных 5 мая. Несколько лет жильцы кормили и ухаживали за бездомными животными.



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В Актау возобновили дело по факту убийства трех кошек


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Комментарии ( 3 )

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Союз (Посетители) Сегодня, 13:36
Мусора такими своими действиями с формулировкой "отсутствие состава преступления" в очередной раз подтверждают своё обозначение "мусора"! В данном случае ещё и тупые мусора: кошки сами себя порвали что-ли?!
 
-1
  • snovaya
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 13:10
Надо срочно вызывать Эйс Вентуру..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • веня
  • from_Shevchenko
 Sollo (Посетители) Сегодня, 12:49
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.. bye
 
 

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