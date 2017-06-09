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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

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Кардиохирурги Мангистауской областной больницы прооперировали пациентку с новообразованием в сердце

Новообразование размером 4,5x7 сантиметров удалили жительнице Актау 1966 года рождения во время экстренной операции. Об этом рассказал Женис Козыбаев, руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной больницы (МОБ).

Женис Козыбаев, руководитель кардиохирургического центра МОБ. Фото автора
Женщина, как рассказала сестра пациентки, страдает головными болями и одышкой с сентября этого года.

В начале июня она обратилась к участковому врачу, который направил пациентку на УЗИ сердца из-за появившихся шумов.

- На снимке, который сделала кардиолог Асель Серяковская, я увидел «флотирующее» рыхлое образование с тромбами между предсердием и левым желудочком. Это состояние опасно тем, что тромб мог оторваться в любой момент. Мы удалили образование и провели пластику поврежденного митрального клапана. Через три часа мы сняли пациентку с аппарата искусственного дыхания. Сейчас она чувствует себя нормально. Прогноз благоприятный, - прокомментировал Женис Козыбаев.

Операция, как рассказал кардиохирург, длилась три с половиной часа.

Это вторая операция по удалению новообразований в сердце, которую провел Женис Козыбаев. Три года назад прооперировали 70-летнюю женщину.

- Пациентка поступила в отделение с подозрением на инфаркт. Но смущало то, что женщина теряла сознание с криком. На УЗИ выявлено «флотирующее» новообразование размером 10 сантиметров. Сейчас пациентку сняли с учета, она чувствует себя хорошо, - рассказал руководитель центра.


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