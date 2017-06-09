Кардиохирурги Мангистауской областной больницы прооперировали пациентку с новообразованием в сердце

Женис Козыбаев, руководитель кардиохирургического центра МОБ. Фото автора

Женщина, как рассказала сестра пациентки, страдает головными болями и одышкой с сентября этого года.



В начале июня она обратилась к участковому врачу, который направил пациентку на УЗИ сердца из-за появившихся шумов.



- На снимке, который сделала кардиолог Асель Серяковская, я увидел «флотирующее» рыхлое образование с тромбами между предсердием и левым желудочком. Это состояние опасно тем, что тромб мог оторваться в любой момент. Мы удалили образование и провели пластику поврежденного митрального клапана. Через три часа мы сняли пациентку с аппарата искусственного дыхания. Сейчас она чувствует себя нормально. Прогноз благоприятный, - прокомментировал Женис Козыбаев.



Операция, как рассказал кардиохирург, длилась три с половиной часа.



Это вторая операция по удалению новообразований в сердце, которую провел Женис Козыбаев. Три года назад прооперировали 70-летнюю женщину.



- Пациентка поступила в отделение с подозрением на инфаркт. Но смущало то, что женщина теряла сознание с криком. На УЗИ выявлено «флотирующее» новообразование размером 10 сантиметров. Сейчас пациентку сняли с учета, она чувствует себя хорошо, - рассказал руководитель центра.