Хирурги Мангистауской областной больницы прооперировали пациента с атеросклерозом артерий нижних конечностей

- Осмотр пациента показал критическую ишемию нижних конечностей. Боли в правой ноге у него возникли давно, болезнь прогрессировала. Еще день-два, и у мужчины началась бы гангрена. Перевели в отделение сердечно-сосудистой хирургии, провели сосудистую ангиографию сосудов нижних конечностей и приняли решение об операции. Пациенту проведено бедренно-подколенное шунтирование с использованием подкожной вены ноги. Сейчас пациент в хорошем состоянии, нога в порядке, уже в день операции он начал ходить, - рассказал Ернур Ордабаев.

В МОБ 70-летний пациент поступил с ишемической болезнью сердца. Мужчина пожаловался врачам на боли в ноге.Атеросклероз артерий нижних конечностей, как рассказали врачи, обычно встречается у курильщиков, и тех, кто предпочитает жирную пищу, мало двигается.- Болезни сопутствует импотенция. Естественное течение заболевания грозит гангреной и ампутацией конечностей. Чаще заболеванием страдают мужчины старше 60 лет. Но бывают исключения. В мае прооперировали 56-летнюю жительницу Актау с аналогичной патологией, - отметил Ернур Ордабаев.С начала года хирурги отделения провели 39 сосудистых операций.Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей - это заболевание, характеризующееся формированием атеросклеротических бляшек в артериях нижних конечностей, сужением просвета сосудов, нарушением кровообращения и ишемии (кислородным голоданием) конечностей при нагрузке, а затем и в покое.Зябкость в ногах, судороги в икроножных мышцах по ночам, онемение пальцев ног, утомляемость при ходьбе – все это достаточно ранние симптомы облитерирующего атеросклероза нижних конечностей. Бледность и синюшность кожных покровов тоже характерны для заболевания.