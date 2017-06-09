Жителей Актау приглашают на прямую трансляцию открытия EXPO-2017

Фото alau.kz
Сегодня, 9 июня, в Астане официально откроют выставку EXPO-2017. Транслировать церемонию будут на LED экране, установленном на набережной 15 микрорайона (напротив гостиницы Victory).
- Всех жителей и гостей приглашаем стать свидетелями исторического события. Не пропустите открытие грандиозного мероприятия, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.
Трансляцию проведут 9 июня в 18:15 на набережной 15 микрорайона Актау.
Прямую трансляцию будут вести и по телеканалу «Хабар».
Мангистау вошел в список туристических маршрутов для гостей и участников «ЭКСПО-2017». Для любителей путешествий в Мангистау разработали пять туристических маршрутов: «Караванными тропами» (экскурсия по достопримечательностям, расположенным в Мангистауском районе), «Контрасты Мангистау» (посещение Актау и Тупкараганского района), «Мангистау - загадки и тайны» (Актау и Мангистауский район), «Мангистау - прошлое и настоящее» (экскурсия по Мангистаускому району и Форт-Шевченко) и «Хивинским трактом» (посещение Тупкараганского района). Об этом сообщили в управлении туризма Мангистауской области.
- Всех жителей и гостей приглашаем стать свидетелями исторического события. Не пропустите открытие грандиозного мероприятия, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.
Трансляцию проведут 9 июня в 18:15 на набережной 15 микрорайона Актау.
Прямую трансляцию будут вести и по телеканалу «Хабар».
Мангистау вошел в список туристических маршрутов для гостей и участников «ЭКСПО-2017». Для любителей путешествий в Мангистау разработали пять туристических маршрутов: «Караванными тропами» (экскурсия по достопримечательностям, расположенным в Мангистауском районе), «Контрасты Мангистау» (посещение Актау и Тупкараганского района), «Мангистау - загадки и тайны» (Актау и Мангистауский район), «Мангистау - прошлое и настоящее» (экскурсия по Мангистаускому району и Форт-Шевченко) и «Хивинским трактом» (посещение Тупкараганского района). Об этом сообщили в управлении туризма Мангистауской области.