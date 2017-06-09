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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:50

Просмотров: 1446

Жителей Актау приглашают на прямую трансляцию открытия EXPO-2017

Транслировать церемонию открытия международной выставки планируют на набережной 15 микрорайона Актау сегодня, 9 июня, в 18:15 часов. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Фото alau.kz
Сегодня, 9 июня, в Астане официально откроют выставку EXPO-2017. Транслировать церемонию будут на LED экране, установленном на набережной 15 микрорайона (напротив гостиницы Victory).

- Всех жителей и гостей приглашаем стать свидетелями исторического события. Не пропустите открытие грандиозного мероприятия, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

Трансляцию проведут 9 июня в 18:15 на набережной 15 микрорайона Актау.

Прямую трансляцию будут вести и по телеканалу «Хабар».

Мангистау вошел в список туристических маршрутов для гостей и участников «ЭКСПО-2017». Для любителей путешествий в Мангистау разработали пять туристических маршрутов: «Караванными тропами» (экскурсия по достопримечательностям, расположенным в Мангистауском районе), «Контрасты Мангистау» (посещение Актау и Тупкараганского района), «Мангистау - загадки и тайны» (Актау и Мангистауский район), «Мангистау - прошлое и настоящее» (экскурсия по Мангистаускому району и Форт-Шевченко) и «Хивинским трактом» (посещение Тупкараганского района). Об этом сообщили в управлении туризма Мангистауской области.


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Комментарии ( 3 )

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  • nadiuna
 патриотка (Посетители) Сегодня, 16:43
после экспо еще чего нибудь замутят.и так всю жизнь будем горбатиться на всякие мероприятия.хотят чтобы нас узнали во всем мире.нам не нужна узнаваемость. нам нужно счастье достаток и покой .
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:44
Это не есть хорошо...гулять на халяву...то есть на народные деньги...поднимите зарплаты, пенсии, и вычисляйте безработных и выплачивайте пособия по безработице...https://youtu.be/A93fr32F-TM
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:14
ну если тока прийти и посмотреть на свои налоги )
 
 

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