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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 534

В 2017 году на ремонт и реконструкцию дорог в Мангистау выделили более 16 миллиардов тенге

На дороги республиканского значения выделено более девяти миллиардов тенге, областного значения – около трех миллиардов тенге. На ремонт и реконструкцию дорог районного значения и в населенных пунктах – четыре миллиарда 571 миллион тенге. Об этом сообщил Турбек Спанов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.

Турбек Спанов. Фото предоставил Мангистауский филиал службы центральных коммуникаций
В хорошем и удовлетворительном состоянии, как рассказал Турбек Спанов, находится 92% дорог Мангистауской области.

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 2 692,3 километра. Из них: республиканского значения – 1033 км, местного значения – 1 659,3 км, - сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.

На реконструкцию участка Сай-Утес - Разъезд №10 автодороги Бейнеу-Шетпе, как рассказал Турбек Спанов, в 2017 году выделили один миллиард 99 миллионов тенге.

- Общая стоимость строительства дороги Бейнеу-Шетпе - 12,4 миллиарда тенге. С 2012 по 2016 годы освоено 11 миллиардов 296 миллионов тенге. Подрядчиком является ТОО «Нияз-Мухаммед». Объект планируют сдать в третьем квартале 2017 года, - сообщил Турбек Спанов.

На строительство автомобильной дороги Шетпе-Жетыбай-Актау протяжённостью 170 километров планируют затратить 36 миллиардов 521 миллион тенге.

- С 2014 по 2016 годы на эту дорогу затрачено более 30 миллиардов тенге. В 2017 году выделено три миллиарда 168 миллионов тенге. Подрядчиком является турецкая компания АФ АО «Дженгиз Иншаат Санайи ве Тиджарет А.Ш.», - рассказал Турбек Спанов.

В 2017 году, как сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистау, на реконструкцию автодороги Жетыбай-Жанаозен протяженностью 73 километра выделят четыре миллиарда 462,2 миллиона тенге.

- Общая сумма проекта - 25 миллиардов тенге. Средства выделит Азиатский банк развития, - сообщил Турбек Спанов.

В 2017 году обещают начать реконструкцию автодороги Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана протяженностью 84 километра.

- Для начала реконструкции выделено 480 миллионов тенге из республиканского бюджета. Идут конкурсные процедуры, - сказал Турбек Спанов.

В 2016 году, как рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистау, общий объем средств, выделенных на ремонт и реконструкцию дорог, составил более 23 миллиардов тенге.


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Комментарии ( 3 )

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  • Orange
  • arelav_74
 Maximus (Посетители) Сегодня, 16:16
Приятного аппетита!
 
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  • FBI
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:35
с этими дорогами-таньгами-лимонаминакарман всё и так понятно...а где суммы на дороги микрорайонных значения?
 
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  • arelav_74
 FBI (Посетители) Сегодня, 15:24
Хорошее подспорье для малоимущих чиновников ....
 
 

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