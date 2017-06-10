В Актау планируют построить центр адаптации для бездомных на 150 мест

Гульнар Хайрлиева. Фото автора

Начать строительство центра адаптации для лиц без определенного места жительства местные власти планируют в следующем году.



- Действующий центр адаптации для бездомных расположен в 3Б микрорайоне. Разрабатывают проектно-сметную документацию (ПСД) на строительство двухэтажного здания на 150 мест. Если до конца июня подготовят ПСД, в следующем году начнем строительство нового центра адаптации в 34 микрорайоне. Участок земли уже выделен, - сообщила Гульнар Хайрлиева.



Новый центр, по словам Гульнар Хайрлиевой, оснастят мастерскими для трудотерапии и библиотекой.



- Центр адаптации будет соответствовать стандартам, здесь построят мастерские для женщин и мужчин, библиотеку, актовый зал, комнаты для мужчин и женщин, и отдельные комнаты для людей с инвалидностью, в том числе для лежачих, - сообщила Гульнар Хайрлиева.