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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:05

Просмотров: 122

В Актау планируют построить центр адаптации для бездомных на 150 мест

В новом здании обещают предусмотреть мастерские и библиотеку. Об этом рассказала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.

Гульнар Хайрлиева. Фото автора
Начать строительство центра адаптации для лиц без определенного места жительства местные власти планируют в следующем году. 

- Действующий центр адаптации для бездомных расположен в 3Б микрорайоне. Разрабатывают проектно-сметную документацию (ПСД) на строительство двухэтажного здания на 150 мест. Если до конца июня подготовят ПСД, в следующем году начнем строительство нового центра адаптации в 34 микрорайоне. Участок земли уже выделен, - сообщила Гульнар Хайрлиева.

Новый центр, по словам Гульнар Хайрлиевой, оснастят мастерскими для трудотерапии и библиотекой.

- Центр адаптации будет соответствовать стандартам, здесь построят мастерские для женщин и мужчин, библиотеку, актовый зал, комнаты для мужчин и женщин, и отдельные комнаты для людей с инвалидностью, в том числе для лежачих, - сообщила Гульнар Хайрлиева.


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