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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 180

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 10 и 11 июня.

Фото из архива Lada.kz
Здоровье 
Йога на берегу моря


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 10 июня, в 07:30 на набережной, напротив отеля «Виктория», пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.

Экскурсии 
Поездка в Султан-Эпе


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в «Султан-Эпе». Экскурсия с ночёвкой. Стоимость поездки - 3500 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 393 3824 (Евгений).

Поездка в Форт-Шевченко


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 10 июня, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека - 4300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. 

Поездка в Долину шаров


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 11 июня, жителей Актау приглашают на экскурсию в «Долину шаров». Стоимость поездки на одного человека - 4700 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Всемирный день вязания


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей Актау приглашают принять участие во флешмобе и мастер-классе по вязанию. Мероприятие пройдет в субботу, 10 июня, на набережной 14 микрорайона с 17:00 до 20:00.

Развлечения для детей  
Интерактивная выставка «Драконы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Санкт-Петербургский музей до 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.

Мастер-классы для детей
«Шоколадные мастер-классы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88. 

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.

Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.   

Для любителей ночной жизни — вечеринки  
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 10 июня, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.  

«Поймай звезду» в караоке-бар «ХЗ»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Караоке-бар «ХЗ - хорошее заведение» приглашает в гости. В субботу и воскресенье для любителей караоке пройдет вечеринка «Поймай звезду». Место проведения: 6 микрорайон, здание молодежного центра «Арман». 

Вечеринка в баре Old-pub Aktau


Как провести ближайшие выходные в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят гости из Москвы. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В. 

Для любителей кино

В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Мумия»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отряд специального назначения проводит в пустыне операцию по обезвреживанию группы террористов. Спустившись в бункер, они не обнаруживают врага, но находят древний саркофаг, который решают доставить на базу для дальнейшего изучения. Однако во время перелета происходит череда странных событий, в результате которых военный самолет терпит крушение. Все, кто был на борту, погибли, и только Нику Мортону чудом удалось выжить. Позже он узнает о том, что военные обнаружили древнюю гробницу дочери египетского фараона — Аманет. Спустя тысячелетия она вернулась в наш мир и теперь собирается вернуть то, что по праву принадлежит ей.
Режиссер: Алекс Куртцман.
Актеры: Том Круз, София Бутелла, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Алаа Умузун.

«Жмот»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Франсуа Готье — виртуозный скрипач. Но за талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный недостаток: он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого, а любой платеж ввергает в панический ужас. Но однажды его жизнь резко меняется.
Режиссер: Фред Кавайе.
Актеры: Дэни Бун, Лоранс Арне, Ноэми Шмидт, Патрик Ридремонт, Кристоф Канар, Кристоф Фавр, Ивонн Граделе, Карина Маримон, Изабель Зьенталь, Одри Родс-Грег.

«Чёрная бабочка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающего ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле?
Режиссер: Брайан Гудман.
Актеры: Джонатан Риз Майерс, Пайпер Перабо, Антонио Бандерас, Абель Феррара, Николас Аарон, Винсент Риотта, Натали Рапти Гомес, Кэти МакГоверн, Рэндолл Пол, Джоя Либардони.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 1 )

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  • Disco
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:42
- Михалыч, бухаем сегодня?
- А в честь чего?
- 09. 06. 2017! Такой день раз в жизни бывает! (с) dada

С пятницей, мужики! beer2
 
 

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