Как провести ближайшие выходные в Актау

Здоровье

Йога на берегу моря

Экскурсии

Поездка в Султан-Эпе

Поездка в Форт-Шевченко

Поездка в Долину шаров

Всемирный день вязания

Развлечения для детей

Интерактивная выставка «Драконы»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные мастер-классы»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Квесты

Квест VZAPERTI

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

«Поймай звезду» в караоке-бар «ХЗ»



Вечеринка в баре Old-pub Aktau

Для любителей кино



«Мумия»

«Жмот»

«Чёрная бабочка»

В субботу, 10 июня, в 07:30 на набережной, напротив отеля «Виктория», пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.В субботу и воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в «Султан-Эпе». Экскурсия с ночёвкой. Стоимость поездки - 3500 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 393 3824 (Евгений).В субботу, 10 июня, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека - 4300 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В воскресенье, 11 июня, жителей Актау приглашают на экскурсию в «Долину шаров». Стоимость поездки на одного человека - 4700 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Жителей Актау приглашают принять участие во флешмобе и мастер-классе по вязанию. Мероприятие пройдет в субботу, 10 июня, на набережной 14 микрорайона с 17:00 до 20:00.Санкт-Петербургский музей до 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В субботу и воскресенье пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В субботу, 10 июня, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.Караоке-бар «ХЗ - хорошее заведение» приглашает в гости. В субботу и воскресенье для любителей караоке пройдет вечеринка «Поймай звезду». Место проведения: 6 микрорайон, здание молодежного центра «Арман».Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят гости из Москвы. Успей заказать столик по телефонам: 530772, 8 771 83 75 500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Отряд специального назначения проводит в пустыне операцию по обезвреживанию группы террористов. Спустившись в бункер, они не обнаруживают врага, но находят древний саркофаг, который решают доставить на базу для дальнейшего изучения. Однако во время перелета происходит череда странных событий, в результате которых военный самолет терпит крушение. Все, кто был на борту, погибли, и только Нику Мортону чудом удалось выжить. Позже он узнает о том, что военные обнаружили древнюю гробницу дочери египетского фараона — Аманет. Спустя тысячелетия она вернулась в наш мир и теперь собирается вернуть то, что по праву принадлежит ей.Режиссер: Алекс Куртцман.Актеры: Том Круз, София Бутелла, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Алаа Умузун.Франсуа Готье — виртуозный скрипач. Но за талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный недостаток: он невероятно скуп. Мания экономить превращает его в одержимого, а любой платеж ввергает в панический ужас. Но однажды его жизнь резко меняется.Режиссер: Фред Кавайе.Актеры: Дэни Бун, Лоранс Арне, Ноэми Шмидт, Патрик Ридремонт, Кристоф Канар, Кристоф Фавр, Ивонн Граделе, Карина Маримон, Изабель Зьенталь, Одри Родс-Грег.Пол — писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающего ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле?Режиссер: Брайан Гудман.Актеры: Джонатан Риз Майерс, Пайпер Перабо, Антонио Бандерас, Абель Феррара, Николас Аарон, Винсент Риотта, Натали Рапти Гомес, Кэти МакГоверн, Рэндолл Пол, Джоя Либардони.