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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 20:24

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Около трех миллиардов тенге планируют потратить на строительство и ремонт дорог в Мангистау

В 2017 году на строительство и ремонт автодорог областного значения в Мангистау планируется потратить более двух миллиардов 900 миллионов тенге. В том числе 900 миллионов тенге из республиканского бюджета, более двух миллиардов тенге — из местного. Об этом рассказал Турбек Спанов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Иллюстративное фото
На ремонт и реконструкцию дорог, по словам Турбека Спанова, будет направлено более миллиарда тенге. В том числе, реконструкция будет проведена на автодороге Киякты-Тущыкудык.

- Общая стоимость проекта – миллиард 228 миллионов тенге. На 2017 год из республиканского бюджета выделено 500 миллионов тенге. Софинансирование из местного бюджета составляет 10%. Договор уже заключен с ТОО «Ак жол курылыс». Идут мобилизационные работы по подготовке к ремонту. Срок завершения работ - ноябрь 2018 года, - рассказал Турбек Спанов.

На установку искусственных сооружений на автодорогах Актау-Каламкас и Таучик-Шетпе в этом году из республиканского бюджета выделено 400 миллионов тенге. Общая стоимость проекта составляет более 843 миллионов тенге.

- Сейчас по данному объекту идут конкурсные процедуры. Срок завершения работ запланирован на ноябрь 2018 года. Аналогичные работы будут проведены на участке от перекрестка «ХГМЗ» до пересечения микрорайонов №№ 23, 24, 28а. Здесь стоимость проекта составляет 100 миллионов тенге. Средства предусмотрены из местного бюджета, - сообщил Турбек Спанов.

Реконструкцию искусственных сооружений, по словам Турбека Спанова, планируется провести и на участках: АктауКаламкас» и «Таучик-Шетпе. Общая стоимость проекта составит более 283 миллионов тенге.

- Финансирование предусмотрено из местного бюджета. В 2016 году уже освоено 49,9 миллиона тенге. На 2017 год выделено – 75,4 миллиона тенге. Продолжаются ремонтные работы на этих участках, срок завершения - ноябрь 2018 года, - отметил Турбек Спанов.

Местные власти намерены провести также реконструкцию автодороги Ата жолы на общую стоимость около шести миллиардов тенге. Проект является переходящим. В 2017 году на проведение работ выделено восемь миллионов тенге. Завершить реконструкцию полностью планируется в ноябре 2019 года.

- Ведется строительство автодороги Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш протяженностью 73 километра. Общая стоимость проекта - один миллиард 699 миллионов тенге. В 2014-2016 годах уже освоен один миллиард 614 миллионов тенге. На 2017 год выделено 84,9 миллиона тенге. На сегодняшний день закончено строительство автомобильной дороги протяженностью 72,6 километра до участков пересечения с действующими магистральными газопроводами АО «Интергаз Центральная Азия», - сообщил Турбек Спанов.

Фото: Lada. kz


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