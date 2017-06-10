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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 882

В пяти местах Мангистауской области хотят установить станции придорожного сервиса

В станциях сервиса будут общественный туалет, прачечные, вулканизация и многое другое. Об этом сообщил Турбек Спанов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Турбек Спанов
Станции придорожного сервиса планируется разместить в селе Батыр, в районе старого Жетыбая, в Сайотесе, около Бейнеу и у поста «Тажен» (граница с Узбекистаном).

- Мы делаем большой проект. Планируется, что придорожный сервис включит в себя все: гостиницы, вулканизацию, кафе. Там будут банкоматы, остановка для фур, общественные туалеты и прачечные, - сообщил Турбек Спанов.

Строительство станций планируется начать после того, как проект пройдет государственную экспертизу. Скорее всего, по словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, это произойдет в следующем году.

По словам Турбека Спанова, придорожные туалеты контролируются управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. В том числе и их состояние, и возможная угроза для безопасности населения. Напомним, в районе Таушыка в марте этого года во время дождя обрушился общественный туалет. Чуть не пострадали двое детей, которые намеревались воспользоваться туалетом.

- Старые туалеты, многие из которых остались еще с Советского Союза, мы контролируем. Проводим текущий ремонт. Демонтировать мы их все не можем, так как люди ими пользуются, - отметил Турбек Спанов.

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Комментарии ( 2 )

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Есаул (Посетители) Сегодня, 19:19
- Мы делаем большой проект. Планируется, что придорожный сервис включит в себя все: гостиницы, вулканизацию, кафе. Там будут банкоматы, остановка для фур, общественные туалеты и прачечные, - сообщил Турбек Спанов.
 На мой взгляд очень положительно. Давно бы так а то ездишь по Сайутёсу и Жетыбаю и ищешь помощи а там по русски фосемдесят процентов не бумбум вот и расскажи им что у тебя ступица заклинила и подкрылок оторвался.
 
-3
  • Октан
  • Сура
  • 890
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tolk (Посетители) Сегодня, 17:30
По моему это делается не ради людей,а для того чтобы сделать дорогу платной,причём без альтернативной бесплатной,как например в России.
 
 

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