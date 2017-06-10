В пяти местах Мангистауской области хотят установить станции придорожного сервиса

Турбек Спанов
Станции придорожного сервиса планируется разместить в селе Батыр, в районе старого Жетыбая, в Сайотесе, около Бейнеу и у поста «Тажен» (граница с Узбекистаном).
- Мы делаем большой проект. Планируется, что придорожный сервис включит в себя все: гостиницы, вулканизацию, кафе. Там будут банкоматы, остановка для фур, общественные туалеты и прачечные, - сообщил Турбек Спанов.
Строительство станций планируется начать после того, как проект пройдет государственную экспертизу. Скорее всего, по словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, это произойдет в следующем году.
По словам Турбека Спанова, придорожные туалеты контролируются управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. В том числе и их состояние, и возможная угроза для безопасности населения. Напомним, в районе Таушыка в марте этого года во время дождя обрушился общественный туалет. Чуть не пострадали двое детей, которые намеревались воспользоваться туалетом.
- Старые туалеты, многие из которых остались еще с Советского Союза, мы контролируем. Проводим текущий ремонт. Демонтировать мы их все не можем, так как люди ими пользуются, - отметил Турбек Спанов.
Фото автора
- Мы делаем большой проект. Планируется, что придорожный сервис включит в себя все: гостиницы, вулканизацию, кафе. Там будут банкоматы, остановка для фур, общественные туалеты и прачечные, - сообщил Турбек Спанов.
Строительство станций планируется начать после того, как проект пройдет государственную экспертизу. Скорее всего, по словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, это произойдет в следующем году.
По словам Турбека Спанова, придорожные туалеты контролируются управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. В том числе и их состояние, и возможная угроза для безопасности населения. Напомним, в районе Таушыка в марте этого года во время дождя обрушился общественный туалет. Чуть не пострадали двое детей, которые намеревались воспользоваться туалетом.
- Старые туалеты, многие из которых остались еще с Советского Союза, мы контролируем. Проводим текущий ремонт. Демонтировать мы их все не можем, так как люди ими пользуются, - отметил Турбек Спанов.
Фото автора