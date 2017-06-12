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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 383

В Актау хирурги провели пациентке три видеоэндоскопические операции одновременно

Такую комбинацию операций в Мангистауской областной больнице (МОБ) провели впервые - 62-летней жительнице Актау прооперировали желчный пузырь, почку и селезенку. Об этом рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии.

Фото предоставил Т.Мукантаев
Пациентке, как рассказал Талгат Мукантаев, удалили воспаленный желчный пузырь с камнями, девятисантиметровую кисту из правой почки и нагноившуюся эхинококковую кисту диаметром пять сантиметров из селезенки. Операция длилась почти полтора часа. Провели ее Талгат Мукантаев, ассистент Шокан Акмаганбетов и анестезиолог Жасталап Дуйсекенов.

- Случай интересен тем, что все органы, которые необходимо было оперировать, расположены в диаметрально разных областях живота. Ранее для такой операции требовались большие разрезы и органы удалялись, в этом случае удалось сохранить почку и селезенку. Уникальность операции в том, что три органа прооперироовали одновременно эндоскопическим методом – без разреза, - прокомментировал Талгат Мукантаев.

Жительница Актау, по словам врача, страдала болями в трех органах в течение пяти лет. Пациентку готовят к выписке.


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Комментарии ( 4 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:00
Цитата: strana.kz
а все эти годы что делали?)

Пилили. А народ на убитых кушетках в зачуханых камерах палатах ждал, когда боги вдоволь насытят свои утробы и обратят внимание на простых смертных. Медполис будет для нас билетом в ад..
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:49
Лесник,
то то я смотрю пиарят больницу нашу, прям чуть ли не каждый день)))) уникальные операции научились проводить ))) за последний год )) а все эти годы что делали?)
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:44
Цитата: strana.kz
не понимаю. чего ждать?!

Все понятно же. Ждали обязательного медстрахования толпы. Все "уникальные" операции, проведенные в Актау за последний год- маркетинговый рекламный ход. Чтобы люди увереннее вкладывали страховые взносы в кубышку, которую в итоге выведут за бугор через какой-нибудь азербайджанский банк.
 
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  • Лесник
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:31
супер конечно! но пять лет терпеть боли... не понимаю. чего ждать?! пока все не кончится плачевно
 
 

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