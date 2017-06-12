В Актау хирурги провели пациентке три видеоэндоскопические операции одновременно

Фото предоставил Т.Мукантаев

Пациентке, как рассказал Талгат Мукантаев, удалили воспаленный желчный пузырь с камнями, девятисантиметровую кисту из правой почки и нагноившуюся эхинококковую кисту диаметром пять сантиметров из селезенки. Операция длилась почти полтора часа. Провели ее Талгат Мукантаев, ассистент Шокан Акмаганбетов и анестезиолог Жасталап Дуйсекенов.



- Случай интересен тем, что все органы, которые необходимо было оперировать, расположены в диаметрально разных областях живота. Ранее для такой операции требовались большие разрезы и органы удалялись, в этом случае удалось сохранить почку и селезенку. Уникальность операции в том, что три органа прооперироовали одновременно эндоскопическим методом – без разреза, - прокомментировал Талгат Мукантаев.



Жительница Актау, по словам врача, страдала болями в трех органах в течение пяти лет. Пациентку готовят к выписке.