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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 532

Ущерб от пожаров на транспорте в Мангистау с начала 2017 года оценили в 35 миллионов тенге

Из 35 пожаров 86% произошло на автотранспорте, в котором установлено газобаллонное оборудование. Общую сумму ущерба оценили в 35 миллионов 700 тысяч тенге. Об этом рассказали в комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) области. По итогам 2016 года Мангистау назвали лидером по объему реализованного сжиженного газа, сообщает аналитический портал Finprom.kz

Фото из архива Lada.kz
Основными причинами пожара на автотранспорте в КЧС Мангистау назвали неисправность топливной и электрической систем.

- За пять месяцев 2017 года 14 пожаров произошло на автомобилях, срок эксплуатации которых составляет от 15 до 25 лет. Четыре пожара - на транспорте, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Девять пожаров - на машинах, срок эксплуатации которых от пяти до 15 лет. Восемь пожаров произошло на автотранспорте со сроком эксплуатации менее пяти лет. Основными причинами пожаров на автотранспортных средствах являются неисправность топливной и электрической систем. Например, вытекание топлива, короткое замыкание, искрение, - рассказали в КЧС Мангистау.

Большинство пожаров за пять месяцев текущего года произошло на автомобилях, в которых установлено газобаллонное оборудование.

- Возникновению пожаров способствовали негерметичность газовой топливной системы, нарушение техники безопасности при эксплуатации и ремонте газобаллонного оборудования, неисправность газового редуктора, утечка газа, неисправность бензинового клапана, негерметичность, вызванная механическими повреждениями, пуск двигателя при отрицательных температурах, - говорится в сообщении КЧС Мангистауской области.

Один из случаев произошел 2 февраля 2017 года.

- Гражданин О. установил газобаллонное оборудование на станции технического обслуживания (СТО) в Актау. Из-за короткого замыкания в топливной системе, после переключения с бензина на газ, произошло возгорание автомобиля, - рассказали в КЧС Мангистау.

Аналогичный случай произошел 3 февраля 2017 года на одной из СТО Актау.

- При замене редуктора газобаллонного устройства произошла утечка газа и возгорание автомобиля. В мае 2017 года в результате взрыва газобаллонной установки (хлопок газовоздушной смеси) на припаркованном автомобиле Toyota Highlander пострадали два человека, - сообщили в КЧС Мангистау.

Причиной возникновения неисправностей в газобаллонном оборудовании в КЧС Мангистау назвали человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности при ремонте автомобилей.

- В большинстве случаев владельцы автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование, самостоятельно производят ремонт, не проверив герметичность узлов и агрегатов. Зачастую газобаллонное оборудование долгое время эксплуатируют без профилактики. Даже при наличии запаха газа в автомобиле, - сообщили в КЧС Мангистауской области.

В Мангистауской области, как сообщает Finprom.kz, в 2016 году реализовали 134,9 тысяч тонн сжиженного пропана и бутана. В Казахстане за тот же период реализовано 457,8 тонн.
Ущерб от пожаров на транспорте в Мангистау с начала 2017 года оценили в 35 миллионов тенге


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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:45
Да все нормально. Главное все оплачено, отметка есть в свидетельстве о регистрации-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 

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