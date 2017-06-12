Ущерб от пожаров на транспорте в Мангистау с начала 2017 года оценили в 35 миллионов тенге

Фото из архива Lada.kz
Основными причинами пожара на автотранспорте в КЧС Мангистау назвали неисправность топливной и электрической систем.
- За пять месяцев 2017 года 14 пожаров произошло на автомобилях, срок эксплуатации которых составляет от 15 до 25 лет. Четыре пожара - на транспорте, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Девять пожаров - на машинах, срок эксплуатации которых от пяти до 15 лет. Восемь пожаров произошло на автотранспорте со сроком эксплуатации менее пяти лет. Основными причинами пожаров на автотранспортных средствах являются неисправность топливной и электрической систем. Например, вытекание топлива, короткое замыкание, искрение, - рассказали в КЧС Мангистау.
Большинство пожаров за пять месяцев текущего года произошло на автомобилях, в которых установлено газобаллонное оборудование.
- Возникновению пожаров способствовали негерметичность газовой топливной системы, нарушение техники безопасности при эксплуатации и ремонте газобаллонного оборудования, неисправность газового редуктора, утечка газа, неисправность бензинового клапана, негерметичность, вызванная механическими повреждениями, пуск двигателя при отрицательных температурах, - говорится в сообщении КЧС Мангистауской области.
Один из случаев произошел 2 февраля 2017 года.
- Гражданин О. установил газобаллонное оборудование на станции технического обслуживания (СТО) в Актау. Из-за короткого замыкания в топливной системе, после переключения с бензина на газ, произошло возгорание автомобиля, - рассказали в КЧС Мангистау.
Аналогичный случай произошел 3 февраля 2017 года на одной из СТО Актау.
- При замене редуктора газобаллонного устройства произошла утечка газа и возгорание автомобиля. В мае 2017 года в результате взрыва газобаллонной установки (хлопок газовоздушной смеси) на припаркованном автомобиле Toyota Highlander пострадали два человека, - сообщили в КЧС Мангистау.
Причиной возникновения неисправностей в газобаллонном оборудовании в КЧС Мангистау назвали человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности при ремонте автомобилей.
- В большинстве случаев владельцы автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование, самостоятельно производят ремонт, не проверив герметичность узлов и агрегатов. Зачастую газобаллонное оборудование долгое время эксплуатируют без профилактики. Даже при наличии запаха газа в автомобиле, - сообщили в КЧС Мангистауской области.
В Мангистауской области, как сообщает Finprom.kz, в 2016 году реализовали 134,9 тысяч тонн сжиженного пропана и бутана. В Казахстане за тот же период реализовано 457,8 тонн.
- За пять месяцев 2017 года 14 пожаров произошло на автомобилях, срок эксплуатации которых составляет от 15 до 25 лет. Четыре пожара - на транспорте, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Девять пожаров - на машинах, срок эксплуатации которых от пяти до 15 лет. Восемь пожаров произошло на автотранспорте со сроком эксплуатации менее пяти лет. Основными причинами пожаров на автотранспортных средствах являются неисправность топливной и электрической систем. Например, вытекание топлива, короткое замыкание, искрение, - рассказали в КЧС Мангистау.
Большинство пожаров за пять месяцев текущего года произошло на автомобилях, в которых установлено газобаллонное оборудование.
- Возникновению пожаров способствовали негерметичность газовой топливной системы, нарушение техники безопасности при эксплуатации и ремонте газобаллонного оборудования, неисправность газового редуктора, утечка газа, неисправность бензинового клапана, негерметичность, вызванная механическими повреждениями, пуск двигателя при отрицательных температурах, - говорится в сообщении КЧС Мангистауской области.
Один из случаев произошел 2 февраля 2017 года.
- Гражданин О. установил газобаллонное оборудование на станции технического обслуживания (СТО) в Актау. Из-за короткого замыкания в топливной системе, после переключения с бензина на газ, произошло возгорание автомобиля, - рассказали в КЧС Мангистау.
Аналогичный случай произошел 3 февраля 2017 года на одной из СТО Актау.
- При замене редуктора газобаллонного устройства произошла утечка газа и возгорание автомобиля. В мае 2017 года в результате взрыва газобаллонной установки (хлопок газовоздушной смеси) на припаркованном автомобиле Toyota Highlander пострадали два человека, - сообщили в КЧС Мангистау.
Причиной возникновения неисправностей в газобаллонном оборудовании в КЧС Мангистау назвали человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности при ремонте автомобилей.
- В большинстве случаев владельцы автомобилей, на которых установлено газобаллонное оборудование, самостоятельно производят ремонт, не проверив герметичность узлов и агрегатов. Зачастую газобаллонное оборудование долгое время эксплуатируют без профилактики. Даже при наличии запаха газа в автомобиле, - сообщили в КЧС Мангистауской области.
В Мангистауской области, как сообщает Finprom.kz, в 2016 году реализовали 134,9 тысяч тонн сжиженного пропана и бутана. В Казахстане за тот же период реализовано 457,8 тонн.