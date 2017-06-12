В честь Дня России на набережной Актау пройдет концерт

Празднование Дня России в Актау. Фото из архива Lada.kz

Праздничный концерт пройдет 12 июня в 19:00 у парка аттракционов на спуске в 5А микрорайоне Актау.



- В честь праздника организуют концерт с участием духового оркестра, хора русской песни, детских ансамблей и представителей этнокультурных объединений Мангистауской области. Приглашаем всех жителей Актау разделить эту радость с нами, - рассказала Зинаида Лихоманова.