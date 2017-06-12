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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 530

Счетный комитет выявил нарушения в использовании выделенных Мангистауской области бюджетных средств

По итогам государственного аудита отмечен ряд системных нарушений и недостатков, факты несоблюдения финансовой и бюджетной дисциплины, требований бюджетного и иного законодательства, повлекшие недостижение целевых индикаторов и результатов реализуемых программ. Об этом сообщает пресс-служба счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Фото из архива Lada.kz
Нарушения, по данным ведомства, допущены при субсидировании субъектов агропромышленного комплекса, услуг по подаче питьевой воды, а также при оплате услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание.

- Установлено, что при расчете трансфертов общего характера прогнозные объемы затрат ежегодно завышаются, что приводит к снижению изъятий в республиканский бюджет. За период с 2014 по 2016 годы возмещению в республиканский бюджет подлежат более полутора миллиардов тенге, - говорится в сообщении счетного комитета.

В нарушение правил рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие, утвержденных приказом министра финансов от 25 февраля 2015 года, по сообщению пресс-службы счетного комитета, не обеспечено софинансирование из местного бюджета 24 инвестиционных проектов на сумму 1 086,2 миллиона тенге.

- Счетный комитет в ходе проверок выявил многочисленные, повторяющиеся из года в год нарушения, допускаемые местными исполнительными органами региона при реализации бюджетных инвестиционных проектов. В нарушение бюджетного кодекса не обеспечена достоверность подтверждения полноты и качества выполненных работ на общую сумму 372,6 миллиона тенге, - сообщает пресс-служба ведомства.

В нарушение Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», как сообщают в счетном комитете, по 23 проектам не перечислены в бюджет суммы от временных зданий и сооружений в размере 32,8 миллиона тенге. Без сопровождения авторского и технического надзора осуществлены строительные работы на сумму 1 миллиард 365 миллионов тенге, без уведомления уполномоченного органа - на 687,4 миллиона тенге.

- Допущены факты приема в эксплуатацию незавершенных объектов строительства, а также эксплуатации объектов, не принятых приемочной комиссией. Нормативные сроки продолжительности строительства не соблюдаются. Объект «Реконструкция и расширение центральной котельной с переводом на мини-теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Жанаозене, 4 этап» стоимостью 2 миллиарда 800 миллионов тенге принят в эксплуатацию при его неполной готовности.
Без актов приемочной комиссии начата эксплуатация канализационной насосной станции в в 32А микрорайоне Актау на сумму 13 миллионов тенге и внутрипоселкового водопровода и резервуара в селе Саин Шапагатов сметной стоимостью 1 миллиард 451 миллион тенге, - говорится в сообщении счетного комитета.

Не функционирует, по данным счетного комитета, введенный в эксплуатацию в 2016 году третий участок внутрипоселкового водопровода в Бейнеу. На реализацию этого проекта выделили 501 миллион тенге.

- По причине отсутствия необходимых согласований не завершено начатое в 2014 году строительство участка автодороги Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш, затраты на которое за 2014-2015 годы составили более полутора миллиардов тенге. Сданные в эксплуатацию в 2015 году четыре новых объекта жилищно-коммунального хозяйства в Актау стоимостью более трех миллиардов тенге до сих пор не приняты на баланс эксплуатирующих организаций, - сообщает пресс-служба счетного комитета.

По итогам заседания счетного комитета даны рекомендации правительству.

- Акиму Мангистауской области поручено принять меры по устранению выявленных нарушений, рассмотреть ответственность должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований бюджетного и иного законодательства, а также дан ряд других поручений. Отдельные материалы государственного аудита будут направлены в правоохранительные органы, и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений, - сообщает пресс-служба ведомства.


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Комментарии ( 5 )

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  • Швейк
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 18:19
- Почему Счетная палата не расследует хищения на самом верху?
- Потому что таких больших чисел в математике нет. lol
 
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  • Пантера
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:37
Создавайте новые кладбища и хороните коррупционеров пачками, пока они не похоронили страну. Степь большая- всем им места хватит.
Других путей нет.
 
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 Papirosso (Посетители) Сегодня, 17:24
И самое главное что никого не посадят , просто местами поменяют druzhba

Сталина на них нету...
 
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 Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:20
от всех откупятся с такими деньгами которые наворованы
 
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 17:19
Мммм, как интересно....
Интересно чьи головушки то полетят???
думаю эти суммы можно смело умножать на 2 а то и в 3 раза.
 
 

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