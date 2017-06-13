На капитальный ремонт двух дорог областного значения в Мангистау планируют выделить более миллиарда тенге

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Капитальный ремонт автодороги Актау - Форт-Шевченко планируют провести на участке с 43-го по 75-й км.



- Общая стоимость проекта составляет 3,4 миллиарда тенге. С 2014 по 2016 годы освоено более 2,6 миллиарда тенге. На 2017 год выделено 795,8 миллиона тенге. Построено 24,9 км, осталось еще 6,8. Завершить ремонт планируется в сентябре 2017 года, - отметил Турбек Спанов.



Капитальный ремонт ведут на участке с 7-го по 19-й км автодороги Актау-Куюлус. Общая стоимость проекта составляет более одного миллиарда 325 миллионов тенге. С 2014 по 2016 годы освоен один миллиард 64 миллиона тенге.



- На 2017 год выделено 260,5 миллиона тенге. Построено 8,3 км, осталось 1,6. Завершение работ запланировано на сентябрь 2017 года, - рассказал Турбек Спанов.



На строительство и ремонт дорог в районах и населенных пунктах Мангистауской области выделено четыре миллиарда 571 миллион тенге.



- В Мангистауском районе на дороги планируют затратить 448 миллионов тенге, в Каракиянском – 626 миллионов тенге. На ремонт дорог в Тупкараганском районе выделено 389 миллионов тенге, в Мунайлинском — один миллиард 287 миллионов тенге, в Бейнеуском – более 162 миллионов тенге. В Жанаозене на ремонт дорог потратят более 65 миллионов тенге, в Актау — один миллиард 592 миллиона тенге, - сообщил Турбек Спанов.



Средний ремонт планируют провести на участке с 76-го по 88-й км автодороги Форт-Шевченко - Таучик. На эти цели предусмотрено 84,7 миллиона тенге.



- Средний ремонт автодороги Актау-Каламкас запланирован на участке с 88-го по 154-й км. Общая стоимость проекта - 682,2 миллиона тенге. В 2016 году освоено 109,9 миллиона тенге. На 2017 год выделено – 158,8 миллиона тенге. Срок завершения - ноябрь 2018 года. Осталось освоить 400 миллионов тенге, - сказал Турбек Спанов.



Временно приостановлен, по словам Турбека Спанова, ремонт на автодороге Таучик-Шетпе. В августе работы планируют возобновить.



- Автомобильная дорога республиканского значения Шетпе-Жетыбай-Актау временно закрыта из-за реконструкции. В связи с чем движение осуществляется по объездной дороге. Так как весь большегрузный транспорт передвигается сейчас по маршруту Шетпе-Таучик-Актау, запланированный ремонт на этом участке приостановлен. В августе планируется открытие участка Шетпе-Жетыбай-Актау, после чего мы продолжим средний ремонт, - отметил Турбек Спанов.



Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию участков с 36-го по 39-й и с 44-го по 49-й км автомобильной дороги Актау-Куюлус. Начать работы планируют после завершения конкурсных процедур.