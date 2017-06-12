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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

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В Актау детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями примет пульмонолог из Алматы

Пациентов примет Шамшагуль Наурызалиева, заведующая отделением пульмонологии научного центра педиатрии и детской хирургии Алматы.

Врач-пульмонолог ведет прием. Фото автора
Прием пройдет 13 июня с 10:00 до 13:00 в кабинете №3 областной детской больницы (1 этаж). При себе необходимо иметь амбулаторную карту.

Шамшагуль Наурызалиева приехала в Актау для обучения педиатров и врачей общей практики выявлению скрытых под пневмонией заболеваний. В программу поездки врача входит прием детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Сегодня доктор уже осмотрела порядка 20 детей.

- В Казахстане на сегодняшний день превалируют заболевания, которые протекают с бронхообструктивным синдромом. Два десятилетия назад бронхиальная астма не диагностировалась у маленьких детей, сейчас астматиков очень много. Причем заболевание диагностируется у детей, начиная с шести месяцев. Вторую позицию по заболеваемости занимает пневмония, связанная с наследственными заболеваниями и врожденными патологиями. На третьем месте – осложнения бронхиальной астмы, - прокомментировала Шамшагуль Наурызалиева.


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