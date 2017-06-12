В Актау детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями примет пульмонолог из Алматы

Врач-пульмонолог ведет прием. Фото автора

Прием пройдет 13 июня с 10:00 до 13:00 в кабинете №3 областной детской больницы (1 этаж). При себе необходимо иметь амбулаторную карту.



Шамшагуль Наурызалиева приехала в Актау для обучения педиатров и врачей общей практики выявлению скрытых под пневмонией заболеваний. В программу поездки врача входит прием детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Сегодня доктор уже осмотрела порядка 20 детей.



- В Казахстане на сегодняшний день превалируют заболевания, которые протекают с бронхообструктивным синдромом. Два десятилетия назад бронхиальная астма не диагностировалась у маленьких детей, сейчас астматиков очень много. Причем заболевание диагностируется у детей, начиная с шести месяцев. Вторую позицию по заболеваемости занимает пневмония, связанная с наследственными заболеваниями и врожденными патологиями. На третьем месте – осложнения бронхиальной астмы, - прокомментировала Шамшагуль Наурызалиева.