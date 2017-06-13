На учете в органах опеки Актау состоят 213 детей

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей по заботе о содержании своих подопечных, об обеспечении ухода за ними и лечении, защите их прав и интересов;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Республики Казахстан;

- лиц, не имеющих постоянного места жительства;

- лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации;

- лиц, имеющих непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на момент усыновления;

- лиц без гражданства;

- лиц мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав;

- лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный на соответствующий финансовый год Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете»;

- лиц, состоящих на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

- лица, не состоящие между собой в браке (супружестве), не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

- умерли;

- отказались от ребенка;

- лишены и не восстановлены в родительских правах;

- дали согласие на усыновление ребенка;

- признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

- неизвестны.

- письменное заявление о желании усыновить ребенка;

- заявление о проведении обследования жилищно-бытовых условий;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- письменное согласие близких родственников на усыновление ребенка;

- не менее трех рекомендательных писем друзей или соседей;

- справки о размере совокупного дохода;

- справка о семейном положении;

- справки о состоянии здоровья, в том числе психического, об отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости;

- справка об отсутствии (снятия) судимости;

- документ, подтверждающий наличие жилья;

- заключение о возможности быть усыновителем, выданное органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, по месту регистрации в качестве кандидата в усыновители.

Из пятерых усыновленных детей двое находились под опекой и стали полноправными членами семей, трое – воспитанники Дома ребенка. Над 15 детьми оформлено опекунство, девять заявлений на право опекунства оставлены без удовлетворения.- В 2016 году в очередь поставили 100 граждан, желающих усыновить детей. С начала года на учет взяли 11 семей. Граждане приходят к нам на консультацию, получают перечень необходимых документов, направление на медицинский осмотр. Если они соответствуют требованиям для усыновителей, мы рассматриваем заявление в течение 15 календарных дней. В случае удовлетворения потенциальные родители получают доступ в единую базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запущенную министерством образования и науки, - пояснила Гульмира Исмаилова.Среди требований к усыновителю обязательным является материальная обеспеченность, наличие жилья, отсутствие судимости и серьезных заболеваний. Усыновить ребенка, как отметила Гульмира Исмаилова, могут и одинокие женщины, не состоящие в браке.В центре адаптации несовершеннолетних находится ребенок, от которого усыновители отказались дважды.- В первой семье выявили факты побоев ребенка. У вторых усыновителей отношения не сложились – мальчик постоянно убегал из дома. Позже ребенка направят в областную детскую деревню семейного типа. Это первый случай за последние пять лет, когда усыновители отказались от ребенка дважды, - рассказала Гульмира Исмаилова.