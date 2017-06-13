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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:36

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На учете в органах опеки Актау состоят 213 детей

С начала 2017 года усыновили пятерых детей. В список потенциальных усыновителей включили 11 семей. О том, какие требования предъявляют к желающим усыновить ребенка, рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе Актауского городского отдела образования.

Гульмира Исмаилова, завсектором по воспитательной работе. Фото предоставлено отделом образования
Из пятерых усыновленных детей двое находились под опекой и стали полноправными членами семей, трое – воспитанники Дома ребенка. Над 15 детьми оформлено опекунство, девять заявлений на право опекунства оставлены без удовлетворения.

- В 2016 году в очередь поставили 100 граждан, желающих усыновить детей. С начала года на учет взяли 11 семей. Граждане приходят к нам на консультацию, получают перечень необходимых документов, направление на медицинский осмотр. Если они соответствуют требованиям для усыновителей, мы рассматриваем заявление в течение 15 календарных дней. В случае удовлетворения потенциальные родители получают доступ в единую базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запущенную министерством образования и науки, - пояснила Гульмира Исмаилова.

Среди требований к усыновителю обязательным является материальная обеспеченность, наличие жилья, отсутствие судимости и серьезных заболеваний. Усыновить ребенка, как отметила Гульмира Исмаилова, могут и одинокие женщины, не состоящие в браке.

В центре адаптации несовершеннолетних находится ребенок, от которого усыновители отказались дважды.

- В первой семье выявили факты побоев ребенка. У вторых усыновителей отношения не сложились – мальчик постоянно убегал из дома. Позже ребенка направят в областную детскую деревню семейного типа. Это первый случай за последние пять лет, когда усыновители отказались от ребенка дважды, - рассказала Гульмира Исмаилова.

Усыновителями могут стать совершеннолетние лица, за исключением:

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Усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя которых:

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Перечень документов, необходимых для усыновления:

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По вопросам усыновления или опекунства обращаться в Актауский отдел образования, кабинет №208, телефон: 33-65-60.


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