На учете в органах опеки Актау состоят 213 детей

Гульмира Исмаилова, завсектором по воспитательной работе. Фото предоставлено отделом образования
Из пятерых усыновленных детей двое находились под опекой и стали полноправными членами семей, трое – воспитанники Дома ребенка. Над 15 детьми оформлено опекунство, девять заявлений на право опекунства оставлены без удовлетворения.
- В 2016 году в очередь поставили 100 граждан, желающих усыновить детей. С начала года на учет взяли 11 семей. Граждане приходят к нам на консультацию, получают перечень необходимых документов, направление на медицинский осмотр. Если они соответствуют требованиям для усыновителей, мы рассматриваем заявление в течение 15 календарных дней. В случае удовлетворения потенциальные родители получают доступ в единую базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запущенную министерством образования и науки, - пояснила Гульмира Исмаилова.
Среди требований к усыновителю обязательным является материальная обеспеченность, наличие жилья, отсутствие судимости и серьезных заболеваний. Усыновить ребенка, как отметила Гульмира Исмаилова, могут и одинокие женщины, не состоящие в браке.
В центре адаптации несовершеннолетних находится ребенок, от которого усыновители отказались дважды.
- В первой семье выявили факты побоев ребенка. У вторых усыновителей отношения не сложились – мальчик постоянно убегал из дома. Позже ребенка направят в областную детскую деревню семейного типа. Это первый случай за последние пять лет, когда усыновители отказались от ребенка дважды, - рассказала Гульмира Исмаилова.
Усыновителями могут стать совершеннолетние лица, за исключением:
Усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя которых:
Перечень документов, необходимых для усыновления:
По вопросам усыновления или опекунства обращаться в Актауский отдел образования, кабинет №208, телефон: 33-65-60.
- В 2016 году в очередь поставили 100 граждан, желающих усыновить детей. С начала года на учет взяли 11 семей. Граждане приходят к нам на консультацию, получают перечень необходимых документов, направление на медицинский осмотр. Если они соответствуют требованиям для усыновителей, мы рассматриваем заявление в течение 15 календарных дней. В случае удовлетворения потенциальные родители получают доступ в единую базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запущенную министерством образования и науки, - пояснила Гульмира Исмаилова.
Среди требований к усыновителю обязательным является материальная обеспеченность, наличие жилья, отсутствие судимости и серьезных заболеваний. Усыновить ребенка, как отметила Гульмира Исмаилова, могут и одинокие женщины, не состоящие в браке.
В центре адаптации несовершеннолетних находится ребенок, от которого усыновители отказались дважды.
- В первой семье выявили факты побоев ребенка. У вторых усыновителей отношения не сложились – мальчик постоянно убегал из дома. Позже ребенка направят в областную детскую деревню семейного типа. Это первый случай за последние пять лет, когда усыновители отказались от ребенка дважды, - рассказала Гульмира Исмаилова.
Усыновителями могут стать совершеннолетние лица, за исключением:
Усыновлению подлежат дети, единственный или оба родителя которых:
Перечень документов, необходимых для усыновления:
По вопросам усыновления или опекунства обращаться в Актауский отдел образования, кабинет №208, телефон: 33-65-60.