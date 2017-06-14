В Актау за нарушение ПДД сотруднику полиции грозит штраф или лишение прав

Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

1. Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей и лишение права управления транспортным средством на срок один год.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, - влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей

«Герою» видеоролика, опубликованного в разделе «Народные новости» 11 июня, грозит штраф или лишение прав. На кадрах видно, как сотрудник полиции на служебной машине с государственным номером R 570 KP поворачивает налево, игнорируя запрещающий знак.- В отношении сотрудника провели служебную проверку. За нарушение ПДД составлен протокол по статье 610 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК и принята дисциплинарная мера «Предупреждение», - сообщили в пресс-службе ведомства.Статья 610 КоАП РК: