В Актау за нарушение ПДД сотруднику полиции грозит штраф или лишение прав

Кадр видео
«Герою» видеоролика, опубликованного в разделе «Народные новости» 11 июня, грозит штраф или лишение прав. На кадрах видно, как сотрудник полиции на служебной машине с государственным номером R 570 KP поворачивает налево, игнорируя запрещающий знак.
- В отношении сотрудника провели служебную проверку. За нарушение ПДД составлен протокол по статье 610 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК и принята дисциплинарная мера «Предупреждение», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Статья 610 КоАП РК:
- В отношении сотрудника провели служебную проверку. За нарушение ПДД составлен протокол по статье 610 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК и принята дисциплинарная мера «Предупреждение», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Статья 610 КоАП РК: