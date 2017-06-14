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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:54

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В Актау за нарушение ПДД сотруднику полиции грозит штраф или лишение прав

Сотрудник полиции, нарушивший правила дорожного движения, привлечён к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
«Герою» видеоролика, опубликованного в разделе «Народные новости» 11 июня, грозит штраф или лишение прав. На кадрах видно, как сотрудник полиции на служебной машине с государственным номером R 570 KP поворачивает налево, игнорируя запрещающий знак.

- В отношении сотрудника провели служебную проверку. За нарушение ПДД составлен протокол по статье 610 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК и принята дисциплинарная мера «Предупреждение», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Статья 610 КоАП РК:

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