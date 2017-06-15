Жителей Актау приглашают пройти обследование и проконсультироваться с врачами на набережной 15 микрорайона

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Завтра, 16 июня, на набережной Актау будет работать площадка полезных советов, организованная управлением здравоохранения Мангистауской области.



- Жители Актау смогут получить консультации и пройти бесплатное обследование у терапевтов, педиатров, онкологов, кардиологов, проверить артериальное давление, сделать снимок на флюрографическом аппарате. Желающие смогут принять участие в национальных играх и получить призы, - сообщили в областном управлении здравоохранения.



Акция пройдет 16 июня с 17:00 по 20:00 на набережной 15 микрорайона.