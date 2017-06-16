В акимате Актау сообщили о приеме заявлений на получение жилья по государственной программе



2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия);

3) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;

4) свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (супруги), рождении детей (копия), нотариально удостоверенное заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

5) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

6) справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях (копия);

7) решение суда о признании других лиц членами семьи заявителя (при его наличии, копия);

8) справку о доходах;

9) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности или уникального номера (на момент подачи заявления на участие в программе). Справка выдается в соответствующем окне сервисного центра акимата при сдаче документов;

10) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям предоставления жилья из государственного жилищного фонда (согласно статье 67 1) заявление на определенный тип квартиры;2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия);3) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;4) свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (супруги), рождении детей (копия), нотариально удостоверенное заявление о том, что заявитель в браке не состоит;5) справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;6) справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях (копия);7) решение суда о признании других лиц членами семьи заявителя (при его наличии, копия);8) справку о доходах;9) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности или уникального номера (на момент подачи заявления на участие в программе). Справка выдается в соответствующем окне сервисного центра акимата при сдаче документов;10) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям предоставления жилья из государственного жилищного фонда (согласно статье 67 Закона РК «О жилищных отношениях»)

По проекту, который реализует «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», жилье будут выдавать в аренду с правом выкупа в течение 20 лет.В программе могут принять участие граждане, состоящие в списке акимата Актау на получение жилья из государственного жилищного фонда и относящиеся к следующим категориям:- многодетные семьи;- неполные семьи;- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;- инвалиды 1 и 2 группы;- государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.Формирование участников программы, как рассказали в актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, будет производиться по подгруппам.входят очередники указанных категорий, состоящие в браке не менее трех лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе). А также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый.входят очередники, не входящие в первую подгруппу, - сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.Стоимость аренды жилья за один квадратный метр недвижимости, как сообщили в акимате Актау, составит 868 тенге при 20-летней аренде с правом выкупа.- Предлагаются 16 однокомнатных квартир площадью от 35 квадратных метров, 88 двухкомнатных квартир площадью от 55 квадратных метров, 16 трехкомнатных квартир площадью от 77 квадратных метров, - отметили в акимате Актау.Претендентам необходимо предоставить следующие документы: