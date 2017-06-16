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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 05:59

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В акимате Актау сообщили о приеме заявлений на получение жилья по государственной программе

Заявления начнут принимать 20 июня. Участвовать в программе «Нұрлы жер» смогут нуждающиеся в жилье граждане, состоящие в списке акимата Актау. Дом, в котором предлагают жилье, расположен в микрорайоне «Шыгыс-2».

Здание акимата Актау. Фото из архива Lada.kz
По проекту, который реализует «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», жилье будут выдавать в аренду с правом выкупа в течение 20 лет.

В программе могут принять участие граждане, состоящие в списке акимата Актау на получение жилья из государственного жилищного фонда и относящиеся к следующим категориям:

- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды 1 и 2 группы;
- государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.

Формирование участников программы, как рассказали в актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, будет производиться по подгруппам.

- В первую подгруппу входят очередники указанных категорий, состоящие в браке не менее трех лет, имеющие детей (ребенка), и возраст обоих супругов не достиг 35 лет (на момент подачи заявления на участие в программе). А также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет, в том числе разведенный, вдовый. Во вторую подгруппу входят очередники, не входящие в первую подгруппу, - сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Стоимость аренды жилья за один квадратный метр недвижимости, как сообщили в акимате Актау, составит 868 тенге при 20-летней аренде с правом выкупа.

- Предлагаются 16 однокомнатных квартир площадью от 35 квадратных метров, 88 двухкомнатных квартир площадью от 55 квадратных метров, 16 трехкомнатных квартир площадью от 77 квадратных метров, - отметили в акимате Актау.

Претендентам необходимо предоставить следующие документы:

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Заявления и документы от претендентов принимаются в сервисном центре акимата Актау с 09:00 часов 20 июня до 18:00 часов 23 июня. Перерыв с 12:30 до 14:30 часов.


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