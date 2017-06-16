Сейчас на сайте
2861
объявления
  • Ремонт квартир и офисов
  • Установка металлических дверей
  • Продам Мусорные контейнеры за 35 000 тенге
  • Продам Зарядное устройство за 12 000 тенге
  • Продам Бачок для унитаза за 4 000 тенге
  • Продам Плитку керамическую за 2 000 тенге
  • Продам Ёмкости кубовые пищевые (1000 л) за 30 000 тенге
 

 
Пятница, 16 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.65 KZT
  • €1 = 354.5 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 0

Возобновить строительство онкологического центра в Актау обещают в III квартале 2017 года

Завершить строительство центра планируют за счет компании-недропользователя. Компании придется вложить в строительство около 5,5 миллиарда тенге. Общая стоимость проекта - семь миллиардов тенге. Об этом сообщил Лепес Бекжанов, заместитель руководителя управления строительства Мангистауской области.

Онкоцентр в Актау. Фото из архива Lada.kz
Компания, как рассказал Лепес Бекжанов, намерена внести в проект корректировки и начать работы.

- Онкоцентр мы проверили на несущие способности, скорректировали проект. Окончательная сметная стоимость определена. Компания-недропользователь завершает рассмотрение этого проекта. Они предложили обшивку травертином, чтобы объект был красивым. Надеемся, что в третьем квартале они возобновят строительство, - сказал Лепес Бекжанов.

Работы компания-недропользователь произведет за собственные средства.

- Стоимость проекта - семь миллиардов тенге. Из них один миллиард 200 миллионов тенге потратили на начало строительства. Еще около миллиарда тенге требуется на завершение. Все остальное - расходы на оборудование. В этом диспансере будет современное, очень дорогостоящее оборудование. Поэтому компании, по нашим подсчетам, предстоит вложить туда еще около 5,5 миллиарда тенге, - отметил Лепес Бекжанов.

Напомним, строительство онкологического центра в Актау началось в 2009 году и должно было завершиться в конце 2010 года. Объект стал долгостроем, а затем подорожал в цене и стал неподъемным для бюджета области.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика