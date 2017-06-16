Возобновить строительство онкологического центра в Актау обещают в III квартале 2017 года

Онкоцентр в Актау. Фото из архива Lada.kz
Компания, как рассказал Лепес Бекжанов, намерена внести в проект корректировки и начать работы.
- Онкоцентр мы проверили на несущие способности, скорректировали проект. Окончательная сметная стоимость определена. Компания-недропользователь завершает рассмотрение этого проекта. Они предложили обшивку травертином, чтобы объект был красивым. Надеемся, что в третьем квартале они возобновят строительство, - сказал Лепес Бекжанов.
Работы компания-недропользователь произведет за собственные средства.
- Стоимость проекта - семь миллиардов тенге. Из них один миллиард 200 миллионов тенге потратили на начало строительства. Еще около миллиарда тенге требуется на завершение. Все остальное - расходы на оборудование. В этом диспансере будет современное, очень дорогостоящее оборудование. Поэтому компании, по нашим подсчетам, предстоит вложить туда еще около 5,5 миллиарда тенге, - отметил Лепес Бекжанов.
Напомним, строительство онкологического центра в Актау началось в 2009 году и должно было завершиться в конце 2010 года. Объект стал долгостроем, а затем подорожал в цене и стал неподъемным для бюджета области.
- Онкоцентр мы проверили на несущие способности, скорректировали проект. Окончательная сметная стоимость определена. Компания-недропользователь завершает рассмотрение этого проекта. Они предложили обшивку травертином, чтобы объект был красивым. Надеемся, что в третьем квартале они возобновят строительство, - сказал Лепес Бекжанов.
Работы компания-недропользователь произведет за собственные средства.
- Стоимость проекта - семь миллиардов тенге. Из них один миллиард 200 миллионов тенге потратили на начало строительства. Еще около миллиарда тенге требуется на завершение. Все остальное - расходы на оборудование. В этом диспансере будет современное, очень дорогостоящее оборудование. Поэтому компании, по нашим подсчетам, предстоит вложить туда еще около 5,5 миллиарда тенге, - отметил Лепес Бекжанов.
Напомним, строительство онкологического центра в Актау началось в 2009 году и должно было завершиться в конце 2010 года. Объект стал долгостроем, а затем подорожал в цене и стал неподъемным для бюджета области.