В онкологическом диспансере Мангистау врачи впервые прооперировали пациента с раком гортани

Профессор Галым Адильбаев. Фото автора

Курс лучевой терапии и длительное лечение предстоит пройти 60-летнему пациенту - мужчине удалили гортань.



- Пациент будет дышать через трахеостомическую трубку, установленную в отверстии на шее. Две недели он будет питаться через носо-пищеводный зонд. Далее ему предстоит восстанавливать речь с логопедом. Если не получится, то потребуется голосовой протез, который устанавливается только в научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. Мужчина пройдет курс лучевой терапии. Если будет необходимость, то и курс химиотерапии. Болел он более полугода, но к врачам не обращался, - прокомментировал Галым Адильбаев.



В течение недели врачи совместно с профессором провели шесть операций: троим пациентам со злокачественной опухолью щитовидной железы, больным с новообразованием в слуховом проходе, раком с метастазами в лимфатических узлах шеи и опухолью слюнной железы.



- Пациентку с раком щитовидной железы прооперировали дважды из-за роста опухоли и метастаз в лимфатических узлах шеи. Пришлось удалить и железу, и лимфоузлы. Главная задача хирурга при такой операции — сохранить голосовые нервы и паращитовидные железы. Мы сумели их сохранить. Прогноз для пациентки благоприятный, - сказал профессор.