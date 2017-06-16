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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 277

В онкологическом диспансере Мангистау врачи впервые прооперировали пациента с раком гортани

Мужчину с раком гортани и метастазами в шейных лимфатических узлах прооперировали профессор из Алматы Галым Адильбаев и врачи областного онкодиспансера - Саин Шантимиров и Айберген Саурбаев.

Профессор Галым Адильбаев. Фото автора
Курс лучевой терапии и длительное лечение предстоит пройти 60-летнему пациенту - мужчине удалили гортань.

- Пациент будет дышать через трахеостомическую трубку, установленную в отверстии на шее. Две недели он будет питаться через носо-пищеводный зонд. Далее ему предстоит восстанавливать речь с логопедом. Если не получится, то потребуется голосовой протез, который устанавливается только в научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. Мужчина пройдет курс лучевой терапии. Если будет необходимость, то и курс химиотерапии. Болел он более полугода, но к врачам не обращался, - прокомментировал Галым Адильбаев.

В течение недели врачи совместно с профессором провели шесть операций: троим пациентам со злокачественной опухолью щитовидной железы, больным с новообразованием в слуховом проходе, раком с метастазами в лимфатических узлах шеи и опухолью слюнной железы.

- Пациентку с раком щитовидной железы прооперировали дважды из-за роста опухоли и метастаз в лимфатических узлах шеи. Пришлось удалить и железу, и лимфоузлы. Главная задача хирурга при такой операции — сохранить голосовые нервы и паращитовидные железы. Мы сумели их сохранить. Прогноз для пациентки благоприятный, - сказал профессор.


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Комментарии ( 1 )

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nadiuna (Посетители) Сегодня, 14:30
вот здесь хочется от всей души похвалить и поблагодарить докторов...читая такие позитивные новости, хочется верить, что у нас еще есть профессионалы среди врачей, которые спасают жизни, а не гробят их, как некоторые рВачи...
 
 

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