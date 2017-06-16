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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 319

К 1 июня 2017 года в Мангистау ввели в эксплуатацию более 320 тысяч квадратных метров жилья

Ведется строительство 1198 квартир общей площадью более 83 тысяч квадратных метров. За счет облигационного займа на эти цели выделено более 1,336 миллиарда тенге. Об этом рассказал Лепес Бекжанов, заместитель руководителя управления строительства Мангистауской области.

Лепес Бекжанов. Фото предоставлено Мангистауской службой центральных коммуникаций
Продолжается, как сообщил Лепес Бекжанов, строительство жилых домов третьей очереди на 670 квартир в микрорайоне «Акку». Объект, по словам заместителя руководителя управления строительства, является переходящим на 2018 год.

- Микрорайон перевели в коммерческую сферу. Мы собираемся его закончить и продать жилье. Все трещины, прогибы и дефекты устранены, конструкции усилены. Хотелось бы заверить будущих покупателей, что в плане безопасности никаких проблем в этих домах нет. И мы надеемся, что они будут хорошим жильем, - отметил Лепес Бекжанов.

Полностью завершить застройку микрорайона «Акку» местные власти планируют в 2019 году.

Строительство 240 квартир, как рассказал Лепес Бекжанов, ведут в 34 микрорайоне. Завершить работы местные власти намерены в этом году.

- На следующий год мы рассматриваем возможность строительства семи жилых домов в 19А микрорайоне, - сообщил Лепес Бекжанов.

На 1 июня, по словам заместителя руководителя управления строительства области, из выделенных на строительство жилья средств освоено более 806 миллионов тенге.

В регионе строят дома по программе «Нұрлы жер», направленной на поддержку ипотечного кредитования. На эти цели из национального фонда выделили 1,562 миллиарда тенге.

- Средства направлены на строительство арендных жилых домов, без возможности последующего выкупа. Общая площадь – более 12 тысяч квадратных метров, или 216 квартир. По программе начали строительство двух 24-квартирных жилых домов III класса комфортности и десяти 24-квартирных жилых домов ІV класса комфортности в Мунайлинском районе. Объекты являются переходящими на 2018 год. В микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района строят 40 четырехквартирных жилых домов. В 2017 году 17 из них сдадут в эксплуатацию, а остальные 23 планируем достроить в 2018 году, - сообщил Лепес Бекжанов.

Объем введенного в регионе жилья на 1 июня 2017 года составил более 320 тысяч квадратных метров при годовом плане 709 тысяч квадратных метров.

- Увеличат объемы строительства арендного жилья за счет средств Национального фонда Республики Казахстан. По линии «Фонда недвижимости «Самрук-Казына» планируется строительство многоэтажных жилых домов на 812 квартир с коммерческими помещениями в 32 А микрорайоне. За счет АО «Казахстанская Ипотечная Компания» ожидается строительство 150-квартирных жилых домов и многоэтажных жилых домов на 328 квартир. За счет АО «Байтерек Девелопмент» будет строиться жилой комплекс «Айракты» в 17 микрорайоне на 540 квартир общей площадью более 34 тысяч квадратных метров, - рассказал Лепес Бекжанов.


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Комментарии ( 1 )

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nadiuna (Посетители) Сегодня, 14:26
я не пойму, зачем люди рискуют, вселяясь в новые микрорайоны?..ни за какие коврижки бы туда не переехала...дома, которые построили за назарбаевской интеллект школой, признали опасными для проживания и в акимате даже вынесли решение на их снос... прошло 2 года- их балками укрепили с внешней стороны и теперь людей решили туда вселить bazar никакие миллиарды не стоят человеческой жизни... люди, будьте бдительны...
 
 

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