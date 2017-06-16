К 1 июня 2017 года в Мангистау ввели в эксплуатацию более 320 тысяч квадратных метров жилья

Лепес Бекжанов. Фото предоставлено Мангистауской службой центральных коммуникаций

Продолжается, как сообщил Лепес Бекжанов, строительство жилых домов третьей очереди на 670 квартир в микрорайоне «Акку». Объект, по словам заместителя руководителя управления строительства, является переходящим на 2018 год.



- Микрорайон перевели в коммерческую сферу. Мы собираемся его закончить и продать жилье. Все трещины, прогибы и дефекты устранены, конструкции усилены. Хотелось бы заверить будущих покупателей, что в плане безопасности никаких проблем в этих домах нет. И мы надеемся, что они будут хорошим жильем, - отметил Лепес Бекжанов.



Полностью завершить застройку микрорайона «Акку» местные власти планируют в 2019 году.



Строительство 240 квартир, как рассказал Лепес Бекжанов, ведут в 34 микрорайоне. Завершить работы местные власти намерены в этом году.



- На следующий год мы рассматриваем возможность строительства семи жилых домов в 19А микрорайоне, - сообщил Лепес Бекжанов.



На 1 июня, по словам заместителя руководителя управления строительства области, из выделенных на строительство жилья средств освоено более 806 миллионов тенге.



В регионе строят дома по программе «Нұрлы жер», направленной на поддержку ипотечного кредитования. На эти цели из национального фонда выделили 1,562 миллиарда тенге.



- Средства направлены на строительство арендных жилых домов, без возможности последующего выкупа. Общая площадь – более 12 тысяч квадратных метров, или 216 квартир. По программе начали строительство двух 24-квартирных жилых домов III класса комфортности и десяти 24-квартирных жилых домов ІV класса комфортности в Мунайлинском районе. Объекты являются переходящими на 2018 год. В микрорайоне «Емір» села Батыр Мунайлинского района строят 40 четырехквартирных жилых домов. В 2017 году 17 из них сдадут в эксплуатацию, а остальные 23 планируем достроить в 2018 году, - сообщил Лепес Бекжанов.



Объем введенного в регионе жилья на 1 июня 2017 года составил более 320 тысяч квадратных метров при годовом плане 709 тысяч квадратных метров.



- Увеличат объемы строительства арендного жилья за счет средств Национального фонда Республики Казахстан. По линии «Фонда недвижимости «Самрук-Казына» планируется строительство многоэтажных жилых домов на 812 квартир с коммерческими помещениями в 32 А микрорайоне. За счет АО «Казахстанская Ипотечная Компания» ожидается строительство 150-квартирных жилых домов и многоэтажных жилых домов на 328 квартир. За счет АО «Байтерек Девелопмент» будет строиться жилой комплекс «Айракты» в 17 микрорайоне на 540 квартир общей площадью более 34 тысяч квадратных метров, - рассказал Лепес Бекжанов.