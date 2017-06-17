В Мангистау проводят рейды по выявлению незаконных построек

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Приостановлено незаконное строительство двух жилых объектов в 17 микрорайоне. Проектно-сметная документация, как выявили во время проверки, не соответствует требованиям. Застройщик, не имеющий разрешения на строительство, возвел два этажа из 16-ти.



- Во время рейда с участием акима области выявлено, что частные застройщики без оформления соответствующих документов раньше времени начали строительство. Некоторые изменили целевое назначение объектов. К примеру, первоначальное назначение было общежитие, а при строительстве превратили его в жилищный объект. Внутри производственной базы строили дома. Обнаружено пять таких объектов, - сообщил Лепес Бекжанов.



Отсутствие документов строители мотивируют долговременным процессом получения разрешений на строительные работы. Но в управлении строительства этот факт опровергают.



- Чтобы навести порядок в строительной сфере, разработано «Сто шагов по модернизации», где принято, чтобы за 30 дней выдавалось архитектурно-планировочное задание, за 20 - эскизный проект, и за 10 дней - разрешение. Но некоторые начинают быстро строить объект, зная, что это противозаконно. Поэтому аким области поручил приостановить строительство на объектах, возводимых с нарушением. И принять соответствующие меры, - отметил Лепес Бекжанов.