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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 08:13

Просмотров: 653

В Мангистау проводят рейды по выявлению незаконных построек

Рабочая группа с участием акима Мангистауской области выявила пять объектов, строительство которых вели без разрешения или с нарушениями. Об этом рассказал Лепес Бекжанов, заместитель руководителя управления строительства Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Приостановлено незаконное строительство двух жилых объектов в 17 микрорайоне. Проектно-сметная документация, как выявили во время проверки, не соответствует требованиям. Застройщик, не имеющий разрешения на строительство, возвел два этажа из 16-ти.

- Во время рейда с участием акима области выявлено, что частные застройщики без оформления соответствующих документов раньше времени начали строительство. Некоторые изменили целевое назначение объектов. К примеру, первоначальное назначение было общежитие, а при строительстве превратили его в жилищный объект. Внутри производственной базы строили дома. Обнаружено пять таких объектов, - сообщил Лепес Бекжанов.

Отсутствие документов строители мотивируют долговременным процессом получения разрешений на строительные работы. Но в управлении строительства этот факт опровергают.

- Чтобы навести порядок в строительной сфере, разработано «Сто шагов по модернизации», где принято, чтобы за 30 дней выдавалось архитектурно-планировочное задание, за 20 - эскизный проект, и за 10 дней - разрешение. Но некоторые начинают быстро строить объект, зная, что это противозаконно. Поэтому аким области поручил приостановить строительство на объектах, возводимых с нарушением. И принять соответствующие меры, - отметил Лепес Бекжанов.


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Комментарии ( 1 )

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Ивановна (Посетители) Сегодня, 09:55
А проверьте объект во дворе 4 дома 15 мкр, между 2 и 4 домами, рядом с водокачкой. Столбы поставили,огородили.... Кто? Что будут делать? рабочие на вопросы не могли ответить.
 
 

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