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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 13

Жителя Жанаозена лишили прав на три года за вождение в пьяном виде

Жителя Жанаозена обивинили в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Специализированного административного суда Жанаозена.

Иллюстративное фото с сайта qqdps.ru
Суд установил, что инцидент произошёл на улице Бейбітшілік в микрорайоне Шанырак в середине мая.

- Судом установлено, что гражданин Ж. управлял транспортным средством марки Оpel Vectra в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Постановлением суда Ж. признан виновным по части первой статьи 608 КоАП Республики Казахстан и подвергнут к административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством сроком на три года, - сообщила пресс-служба ведомства.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Статья 608 КоАП РК:

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