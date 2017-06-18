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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 281

«Актау, говори!». День медицинского работника

Ежегодно в третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. Профессия врача - одна из самых древних в мире. Редакция Lada.kz поздравляет работников медицины с их профессиональным праздником и желает успехов в этом нелегком деле.

Фото Рашида Исмагилова
Мы решили спросить у горожан, врачом какой специальности они хотели бы стать, будь у них такая возможность.



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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:28
Үш ӡаттан қашық бол. Түңгi көбелектерден, шендiлерден және дәрiгерлерден. Әрiйне, барлық адамдар бiрдей йемес қой, бiр-ақ, жалпы қасыйеттерi бiрдей болып келедi. Йендеше, мерекелерiңмен ...
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:37
Уважаемые люди в белых халатах, С Праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благодарных вам пациентов
 
 

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