«Актау, говори!». День медицинского работника

Фото Рашида Исмагилова
Мы решили спросить у горожан, врачом какой специальности они хотели бы стать, будь у них такая возможность.
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Комментарии ( 2 )
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