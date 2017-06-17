Спасших годовалого ребенка врачей чествовали в Актау

Маленький Айзат чувствует себя хорошо. Фото автора

Беда случилась в семье врача сельской врачебной амбулатории села Сенек Раушан Онгарбаевой. Годовалый Айзат получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. На вертолете санитарной авиации ребенок был доставлен в областную детскую больницу.



Врачи больницы Ербол Кенжевалов и Курман Кайранов провели уникальную операцию на мозге, 80 процентов которого было заполнено кровью. Операция длилась пять часов. Хирурги спасли малыша, подарив ему вторую жизнь.



- В апреле этого года мой сын впал в коматозное состояние. Первым ребенку помог реаниматолог жанаозенской городской больницы Мереке Бекбаев, которому я бесконечно благодарна. Материнский поклон врачам Ерболу Кенжевалову и Курману Кайранову, спасшим моего сына. Они провели уникальную операцию, не отходили от ребенка ровно 41 день. Сегодня мы возвращаемся домой, состояние моего сына улучшается, - поделилась Раушан Онгарбаева.



Были также отмечены хирурги областной детской больницы Султан Тумашев и Казбек Келеманов, которые провели уникальную операцию по удалению кисты из легкого грудного ребенка.

На торжестве в честь Дня медицинского работника чествовали также врачей областного перинатального центра, выходивших близнецов, родившихся весом 700 граммов.



Слова благодарности были сказаны в адрес Талгата Мукантаева, заведующего отделением видеоэндоскопической хирургии мангистауской областной больницы. Врач провел операцию на три органа одновременно 62-летней пациентке, полностью сохранив их функции.



В канун своего профессионального праздника более 40 врачей и медицинских сестер получили медали, нагрудные знаки отличника здравоохранения и почетные грамоты Министерства здравоохранения РК, акима области и областного управления здравоохранения.