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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 22:14

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Спасших годовалого ребенка врачей чествовали в Актау

На торжестве в честь Дня медицинского работника, состоявшегося в Актау, прошло чествование хирургов областной детской больницы, которые провели уникальную операцию на мозге годовалого ребенка.

Маленький Айзат чувствует себя хорошо. Фото автора
Беда случилась в семье врача сельской врачебной амбулатории села Сенек Раушан Онгарбаевой. Годовалый Айзат получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. На вертолете санитарной авиации ребенок был доставлен в областную детскую больницу.

Врачи больницы Ербол Кенжевалов и Курман Кайранов провели уникальную операцию на мозге, 80 процентов которого было заполнено кровью. Операция длилась пять часов. Хирурги спасли малыша, подарив ему вторую жизнь.

- В апреле этого года мой сын впал в коматозное состояние. Первым ребенку помог реаниматолог жанаозенской городской больницы Мереке Бекбаев, которому я бесконечно благодарна. Материнский поклон врачам Ерболу Кенжевалову и Курману Кайранову, спасшим моего сына. Они провели уникальную операцию, не отходили от ребенка ровно 41 день. Сегодня мы возвращаемся домой, состояние моего сына улучшается, - поделилась Раушан Онгарбаева.

Были также отмечены хирурги областной детской больницы Султан Тумашев и Казбек Келеманов, которые провели уникальную операцию по удалению кисты из легкого грудного ребенка.
На торжестве в честь Дня медицинского работника чествовали также врачей областного перинатального центра, выходивших близнецов, родившихся весом 700 граммов.

Слова благодарности были сказаны в адрес Талгата Мукантаева, заведующего отделением видеоэндоскопической хирургии мангистауской областной больницы. Врач провел операцию на три органа одновременно 62-летней пациентке, полностью сохранив их функции.

В канун своего профессионального праздника более 40 врачей и медицинских сестер получили медали, нагрудные знаки отличника здравоохранения и почетные грамоты Министерства здравоохранения РК, акима области и областного управления здравоохранения.


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