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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 1040

«Генерал естественных отверстий»: Медицинские работники Актау рассказали курьезные случаи из практики

Интересные случаи вспомнили Куат Титанов и Руслан Мурзагалиев - директор и врач противотуберкулезного диспансера, и врачи Мангистауской областной больницы - Болат Кереев, Бибиш Турганбаева и Какимжан Ергалиев.

Болат Кереев. Фото автора
Мы привыкли видеть врачей серьезными и немногословными. Но они тоже умеют радоваться жизни, улыбаться и шутить.



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Комментарии ( 1 )

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  • babushka
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 11:47
Нынешняя медицина...это и есть курьёзный случай stena
 
 

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