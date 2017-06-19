«Генерал естественных отверстий»: Медицинские работники Актау рассказали курьезные случаи из практики

Болат Кереев. Фото автора
Мы привыкли видеть врачей серьезными и немногословными. Но они тоже умеют радоваться жизни, улыбаться и шутить.
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Понедельник, 19 Июня
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Комментарии ( 1 )
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