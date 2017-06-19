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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:09

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Мырзакарим Алчинбаев: Более половины мужского населения Мангистау страдает простатитом

Мангистау занимает первое место в стране по заболеваемости простатитом - от болезни страдает 54% мужского населения. Об этом рассказали ученые из Алматы, прибывшие в Актау для проведения мастер-классов по урологии и консультации пациентов.

Мырзакарим Алчинбаев, главный уролог РК. Фото автора
Мырзакарим Алчинбаев, главный уролог страны, связывает рост заболеваемости простатитом с климатическими условиями края и вахтовым методом работы многих мужчин.

- Простатит - заболевание на сегодняшний день вышедшее за чисто медицинские рамки и приобретающее статус социальной проблемы. Влияние хронических простатитов на качество жизни сопоставимо с инфарктом миокарда, стенокардией и вызывает значительные психологические и социальные проблемы у мужчин трудоспособного возраста. По мочекаменной болезни, аденоме предстательной железы уровень заболеваемости в вашей области ниже, чем республиканский. Сегодня служба урологии в области постепенно развивается, показатели мужского здоровья намного лучше, - сказал профессор Алчинбаев.

Маргулан Шакиров, директор научно-исследовательского кожно-венерологического института, заметил, что по кожно-венерологическим заболеваниям Мангистау находится на среднереспубликанском уровне.

- За последние три года снизились показатели врожденного сифилиса. В 2015 году выявлено два случая, в 2016 году – один случай, за пять месяцев текущего года фактов рождения детей с сифилисом не зарегистрировано, - проинформировал Маргулан Шакиров.


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Комментарии ( 1 )

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Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:24
ну размножаться же это не мешает?!!! судя по тому что регион лидирует по числу рождаемости...то простатит никак не мешает!
 
 

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