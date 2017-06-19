Мырзакарим Алчинбаев: Более половины мужского населения Мангистау страдает простатитом

Мырзакарим Алчинбаев, главный уролог РК. Фото автора

Мырзакарим Алчинбаев, главный уролог страны, связывает рост заболеваемости простатитом с климатическими условиями края и вахтовым методом работы многих мужчин.



- Простатит - заболевание на сегодняшний день вышедшее за чисто медицинские рамки и приобретающее статус социальной проблемы. Влияние хронических простатитов на качество жизни сопоставимо с инфарктом миокарда, стенокардией и вызывает значительные психологические и социальные проблемы у мужчин трудоспособного возраста. По мочекаменной болезни, аденоме предстательной железы уровень заболеваемости в вашей области ниже, чем республиканский. Сегодня служба урологии в области постепенно развивается, показатели мужского здоровья намного лучше, - сказал профессор Алчинбаев.



Маргулан Шакиров, директор научно-исследовательского кожно-венерологического института, заметил, что по кожно-венерологическим заболеваниям Мангистау находится на среднереспубликанском уровне.



- За последние три года снизились показатели врожденного сифилиса. В 2015 году выявлено два случая, в 2016 году – один случай, за пять месяцев текущего года фактов рождения детей с сифилисом не зарегистрировано, - проинформировал Маргулан Шакиров.