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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 522

Жителя Мангистау суд обязал выплатить долг за коммунальные услуги

Жанаозенский суд удовлетворил иск предприятия «Өзен жылу» о взыскании с жителя города долга за коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе жанаозенского суда.

Фото из сети интернет
Долг жителя Жанаозена, по сообщению пресс-службы суда, составил 417 245 тенге.

- Государственное коммунальное предприятие «Өзен жылу» обратилось в суд с иском о взыскании долгов за оказанные коммунальные услуги в размере 417 245 тенге и судебных расходов с ответчика Д. Суд установил, что истец надлежащим образом исполнял обязательства по предоставлению коммунальных услуг, тогда как ответчик не вносил плату за оказанные услуги. Суд вынес решение о полном удовлетворении иска ГКП «Өзен жылу» о взыскании долга за оказанные коммунальные услуги по публичному договору, - проинформировали в пресс-службе суда.


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Комментарии ( 2 )

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57250 (Посетители) Сегодня, 20:05
Давно пора бороть с неплательщиками.. Надо обласному акиму подсказать.. Почему ответственные люди не работают с должниками. Вот на время 20.00 на 19.06.2017 долг перед РКЦ , жители должны 417млн.500тыс.826 тенге,17 тиын взято с http://www.rkc.maek.kz/ru/component/dolg/
 
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Х (Посетители) Сегодня, 19:01
Мои соседи имеют ЖЭК,на 200 штук и к ним претензий нет. Она им сказала мол ведьма я и напущу на вас порчу и они притухли а она не платит и жировки валяются и мы их читаем и фигеем проста. crazy
 
 

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