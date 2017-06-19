Жителя Мангистау суд обязал выплатить долг за коммунальные услуги

Фото из сети интернет

Долг жителя Жанаозена, по сообщению пресс-службы суда, составил 417 245 тенге.



- Государственное коммунальное предприятие «Өзен жылу» обратилось в суд с иском о взыскании долгов за оказанные коммунальные услуги в размере 417 245 тенге и судебных расходов с ответчика Д. Суд установил, что истец надлежащим образом исполнял обязательства по предоставлению коммунальных услуг, тогда как ответчик не вносил плату за оказанные услуги. Суд вынес решение о полном удовлетворении иска ГКП «Өзен жылу» о взыскании долга за оказанные коммунальные услуги по публичному договору, - проинформировали в пресс-службе суда.