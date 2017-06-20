Два случая энтеровирусной инфекции с параличом зарегистрировали в Актау с начала года

Ребенок переведен в палату. Фото автора

Один из пациентов - мальчик из Жанаозена. Ребенку два года и семь месяцев. В неврологическое отделение областной детской больницы мальчик поступил 12 июня. По причине вирусной этиологии заболевания ребенка перевели в инфекционную больницу.



Как рассказала мама малыша, все началось с потери аппетита, появилась шаткая походка.



- Реанимационные мероприятия продолжались в течение шести дней. Сейчас ребенок чувствует себя лучше, переведен в обычную палату. Спустя неделю после заболевания он смог самостоятельно сесть, паралич ног не позволял ему этого ранее. Восстановился аппетит. После получения противовирусной терапии будет направлен в отделение неврологии детской больницы для реабилитации. Прогноз для ребенка благоприятный при соблюдении рекомендаций врача, но нужно время, - прокомментировала Ирина Карякина.



С начала года в больнице лечение прошли три ребенка с энтеровирусной инфекцией, двое — с параличом. В 2016 году с данным заболеванием в отделении пролечено девять детей, трое — с параличом ног.



Как говорят врачи, энтеровирусную инфекцию еще называют «летним гриппом», поскольку пик заболеваемости приходится на летние месяцы.



Что такое энтеровирусная инфекция?



Это инфекционное заболевание, входящее в группу кишечных вирусов. Передача энтеровирусных инфекций осуществляется через воду, пищу, испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании.



Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весеннее-летний и летнее-осенний периоды. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.



Энтеровирус чаще всего поражает детей в возрасте до 10 лет, максимально же подвержены инфекции малыши первого года жизни. Серьезные осложнения, например, серозно-вирусный менингит, энтеровирус чаще всего вызывает у детей до двух лет.



Как проявляется инфекция?



Заболевание начинается с повышения температуры до 38-40˚С, слабости, головной боли, тошноты, рвоты, светобоязни. Эти симптомы могут сопровождаться болями в области сердца, живота, мышцах, боли в горле, герпетическими высыпаниями на дужках и миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На первый-второй день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которые держатся в течение 24-48 часов (иногда до восьми дней) и затем бесследно исчезают.



Что делать, если заболел ребенок?



В случае появления этих жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу.



Как защитить ребенка?



Для профилактики энтеровирусной инфекции необходимо соблюдать следующие правила:



- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

- обеспечьте индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей;

- перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

- купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

- не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах.

- чаще проветривать комнаты, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.