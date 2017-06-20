Аналитики рассчитали среднюю стоимость услуг дошкольных организаций Актау

Фото из архива Lada.kz
По итогам мая 2017 года стоимость услуг дошкольных учреждений, как сообщает сайт, составляла в среднем по Казахстану 778 тенге за посещение, что на 6,9% больше, чем годом ранее.
В мае текущего года услуги центров и детских садов Актау, по сообщению аналитического портала, обошлись родителям в среднем 912 тенге за посещение.
Дороже всего услуги детских садов и центров обходились жителям Астаны - 1731 тенге за посещение (рост на 0,7% в год) и Алматы - 1454 тенге за посещение (рост 9,4% в год). А также Атырау - 916 тенге за посещение с ростом 80% в год.
Объем услуг по дошкольному образованию, по данным аналитического сайта Energyprom, в Казахстане вырос на 16% за год. К началу 2017 года число дошкольных организаций в стране выросло на 7%, детей в них - на 6% и составило более 807 тысяч, а педагогический состав пополнился на 5% и составил более 84 тысяч человек.
По итогам первого квартала 2017 года, 76% образовательных услуг оказано за счет бюджетных средств, 23,8% - за счет населения, и еще 0,2% - за счет предприятий.
- По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, ожидаются изменения порядка с очередностью в детские сады. Сейчас в очередь встают через сайт электронного правительства, однако распределение мест ведется в ручном режиме. Поэтому принято решение все очереди объединить, и автоматизировать через электронное правительство выдачу направлений в детский сад, - сообщается на сайте.
В мае текущего года услуги центров и детских садов Актау, по сообщению аналитического портала, обошлись родителям в среднем 912 тенге за посещение.
Дороже всего услуги детских садов и центров обходились жителям Астаны - 1731 тенге за посещение (рост на 0,7% в год) и Алматы - 1454 тенге за посещение (рост 9,4% в год). А также Атырау - 916 тенге за посещение с ростом 80% в год.
Объем услуг по дошкольному образованию, по данным аналитического сайта Energyprom, в Казахстане вырос на 16% за год. К началу 2017 года число дошкольных организаций в стране выросло на 7%, детей в них - на 6% и составило более 807 тысяч, а педагогический состав пополнился на 5% и составил более 84 тысяч человек.
По итогам первого квартала 2017 года, 76% образовательных услуг оказано за счет бюджетных средств, 23,8% - за счет населения, и еще 0,2% - за счет предприятий.
- По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, ожидаются изменения порядка с очередностью в детские сады. Сейчас в очередь встают через сайт электронного правительства, однако распределение мест ведется в ручном режиме. Поэтому принято решение все очереди объединить, и автоматизировать через электронное правительство выдачу направлений в детский сад, - сообщается на сайте.