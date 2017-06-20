В Актау определили победителей конкурса «Лучший товар Казахстана»

– Бизнес становится надежным партнером государства в вопросах привлечения инвестиций, обеспечения продовольственной безопасности, диверсификации экономики. Мы все нуждаемся в ваших успехах. Для развития предпринимательства создаются все необходимые условия. Повышение качества отечественных товаров и выход на международный рынок - это наша общая задача. Качественные показатели продукции обеспечат спрос на отечественный товар как на внутреннем, так и на внешнем рынке, - сказал Ералы Тугжанов.

Выставку товаропроизводителей Мангистауской области, которая проходила на базе региональной палаты предпринимателей «Атамекен», посетил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.В конкурсе в этом году приняли участие 25 отечественных компаний, которые представляли различные отрасли и сферы экономики. Победители определялись по трем номинациям: «Лучшие продовольственные товары», «Лучшие товары для населения», «Лучшие товары производственного назначения».В номинации «Лучшие товары производственного назначения» дипломантом конкурса I степени стала компания АО «Казазот», II степени - АО «Каскор Машзавод» и III степени - ТОО «Завод стеклопластиковых труб».В номинации «Лучшие продовольственные товары» первое место заняло ТОО «НПП Казах осетр», второе - ТОО «Магабред» и третье - ИП Байменова «Жансая тәттілері».В номинации «Лучшие товары для населения» первое место присуждено ТОО «Жамал-ай ЛТД», вторым стало ИП «Жекенова А» с брендом одежды для будущих мам «Дарья» и третье место присудили мебельной фабрике «Вива де Люкс».