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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 1551

Тилек Кошмаганбетов: Строительные работы на Солдатском пляже ведутся по разрешению властей Актау

Строительные работы на новой набережной в районе Солдатского пляжа, о которых сообщили жители жилого массива «Приморский», проходят с официального разрешения городских властей. По словам заместителя акима Актау Тилека Кошмаганбетова, на прокладку коммуникаций у владельцев мобильных конструкций, где планируют открыть кафе, есть ордер и разрешение. Доступ на общественный пляж, уверяет хозяйка кафе, будет свободным.

Фото автора
Работающий на новой парковке возле Солдатского пляжа трактор жительница жилого массива «Приморский» заметила уже затемно. По словам женщины, рабочие отказались отвечать на вопрос: почему они разрушают новый тротуар.

- Там не только я интересовалась у рабочих, что происходит. Многие люди спрашивали. Недавно только положили плитку и уже ломают. Кроме того, руководство города обещало, что пляж будет общедоступным, как и раньше, и что строить там ничего не будут. А на деле мы видим совсем другую картину, как обычно, - говорит женщина.

По словам Тилека Кошмаганбетова, работы на набережной ведут владельцы кафе, построенного недавно рядом с пляжем. Они получили в акимате Актау официальное разрешение и ордер на прокладку коммуникаций.

Тилек Кошмаганбетов: Строительные работы на Солдатском пляже ведутся по разрешению властей Актау


Зухра Таласова, владелица мобильных конструкций, отметила, что никаких капитальных построек на набережной не будет.

- Мы получили разрешение на установку в этом районе легких конструкций. Наше кафе, можно сказать, мобильное. Все сделано из таких материалов, которые в любой момент можно с легкостью убрать. Недавно мы получили ордер на прокладку труб и проведение электричества. Это нужно как для работы кафе, так и для горожан. Я планирую облагородить прилегающую к кафе территорию пляжа — установить сто бесплатных шезлонгов, бесплатные душевые кабинки, биотуалеты, которые будут платными, так как требуют регулярного обслуживания. Также установим пункт охраны и камеры видеонаблюдения, - сказала предприниматель.

Тилек Кошмаганбетов: Строительные работы на Солдатском пляже ведутся по разрешению властей Актау


По словам Зухры Таласовой, коммуникации уже проложены. Рабочие приступили к реконструкции парковочной зоны. В ближайшее время тротуарную плитку вернут на место.


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Комментарии ( 16 )

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dima0906751 (Посетители) Сегодня, 16:01
Мне понравилась идея...
Не надо теперь думать как сохранить холодными напитки, и чтоб в еду не попал песок...
А тут, и искупался, и перекусил, и если надо холодного пивка попил...
А на счет что платно, а что не платно, как я понял платным будут биотуалеты, "которые требуют регулярного обслуживания"...
bravo bravo bravo
 
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markus (Посетители) Сегодня, 15:57
Через 2-3 года всё будет платно. Следующий на очереди тёплый пляж. Не зря же они там барханы разровняли...
Чему люди удивляются??? У нас что то по другому за последние годы сделали? Возьмите набережную,вроде бы для людей,для отдыха,пришли барыги ,всё испортили. Парк акбота: высушили деревья,положили плитку,потом опять сломали плитку начали тянуть коммуникации,в конце пустили барыг,теперь там прокат скутеров ,машинок ,6 или 8 местных велосипедов,которые впритык помещаются на дорожке и не вкладываются в поворот,еще и тормозов на них нет ,торгуют с земли всяким ярким барахлом,что бы привлечь внимание детей. Так что тут будет тоже самое... на первом месте всегда барыги,а потом все остальные...
 
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  • nadiuna
  • from Aktau
 Seregasheva74 (Посетители) Сегодня, 15:41
Пусть сккжут сколько отвалили взятки...что бы работы проводить...пивбары да шашлычные..вонище будет от костров ..мусор на пляже от этих кафе и костров ..уроды одним слово -взяточники.,.
 
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  • Ну Ну
 патриотка (Посетители) Сегодня, 15:36
почему обязательно надо строить на берегу моря.нельзя ли подальше.по другую сторону дороги. кому будет нужна еда найдет дорогу.на море ходят чтобы отдохнуть подышать морским воздухом а не всей гарью от шашлычных кафе и т.д. они загрязняют окружающую среду.почему экологи молчат
 
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  • Ну Ну
 Mona (Посетители) Сегодня, 15:35
Все как всегда. Не удивительно вовсе. Лучше бы оставили "Солдатский пляж" диким. Когда там не была ничего, никто туда со своими кафе-туалетами не шел... Эх, пропал берег!
 
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  • nadiuna
 Могой (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: Abik
Надо снести ограждения у Достар, Нур Плаза, 15 мкр Самал и все прочие,


Мне интересно, а почему не оговаривают при продаже участков, что налагается запрет на постройку глухих заборов.
"Достар" оградил себя километровым забором, за которым и моря не видать. Кто ему дал право лишить доступ к морю ?
Почему нельзя брать пример с известных курортных мест, где береговая линия доступна для всех горожан ?
 
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  • Mona
 Могой (Посетители) Сегодня, 15:10
Я так понимаю, что только биотуалеты будут платными. Это со слов Хозяйки. Но у меня давно уже выработалась привычка не верить словам о том, что будет. Как показывает практика - не будет ничего бесплатного. Каждая затраченная копейка должна окупаться. А затратила, думаю, много. Недешево стоит получить разрешение на предпринимательство на самом пляже.

В очередной раз нас обманул акимат. Обещал бесплатный кусок пляжа, свободный доступ к морю. Увы...

Зачем надо было сначала стелить брусчатку, если ее потом варварски будут ломать ? Ведь проект всего пляжа был представлен давно. Почему нельзя соблюдать последовательность построения (обустройства) ?

И обращение к Тилеку Кошмаганбетову. Так как территория пляжа застраивается всякими павильонами (кто их только просил ?), то соответственно все меньше места остается для парковки машин. А приезжают туда отдыхать много горожан. Летом, как всегда будет проблемно припарковаться. Об этой проблеме давно уже, и много раз говорили.
Для разрешения проблемы нельзя ли вторую сторону дороги, что прилегает к очистным, очистить от камыша, засыпать и там же сделать дополнительную парковку ?
Думаю, можно.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:06
 
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  • Могой
  • Mona
 Abik (Посетители) Сегодня, 15:01
Цитата: АДАЙ
через год смотриш, все платное и капитальное стройтельство.

Именно, все начинается с маленьких угодий. Сначала так, а через год станет как база отдыха Достар.
Надо все сносить возле моря.
Надо снести ограждения у Достар, Нур Плаза, 15 мкр Самал и все прочие, даже стенки у резиденции, хапнули большую территорию у народа, и народ же не пускают.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 14:58
"Я планирую облагородить прилегающую к кафе территорию пляжа — установить сто бесплатных шезлонгов, бесплатные душевые кабинки, биотуалеты, которые будут платными, так как требуют регулярного обслуживания. Также установим пункт охраны и камеры видеонаблюдения, - сказала предприниматель."[/quote]
Лишь бы эти слова не остались простым очередным обещанием, взамен на разрешение аренды земли.
 
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