Тилек Кошмаганбетов: Строительные работы на Солдатском пляже ведутся по разрешению властей Актау

Работающий на новой парковке возле Солдатского пляжа трактор жительница жилого массива «Приморский» заметила уже затемно. По словам женщины, рабочие отказались отвечать на вопрос: почему они разрушают новый тротуар.- Там не только я интересовалась у рабочих, что происходит. Многие люди спрашивали. Недавно только положили плитку и уже ломают. Кроме того, руководство города обещало, что пляж будет общедоступным, как и раньше, и что строить там ничего не будут. А на деле мы видим совсем другую картину, как обычно, - говорит женщина.По словам Тилека Кошмаганбетова, работы на набережной ведут владельцы кафе, построенного недавно рядом с пляжем. Они получили в акимате Актау официальное разрешение и ордер на прокладку коммуникаций.Зухра Таласова, владелица мобильных конструкций, отметила, что никаких капитальных построек на набережной не будет.- Мы получили разрешение на установку в этом районе легких конструкций. Наше кафе, можно сказать, мобильное. Все сделано из таких материалов, которые в любой момент можно с легкостью убрать. Недавно мы получили ордер на прокладку труб и проведение электричества. Это нужно как для работы кафе, так и для горожан. Я планирую облагородить прилегающую к кафе территорию пляжа — установить сто бесплатных шезлонгов, бесплатные душевые кабинки, биотуалеты, которые будут платными, так как требуют регулярного обслуживания. Также установим пункт охраны и камеры видеонаблюдения, - сказала предприниматель.По словам Зухры Таласовой, коммуникации уже проложены. Рабочие приступили к реконструкции парковочной зоны. В ближайшее время тротуарную плитку вернут на место.