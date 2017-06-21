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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 215

Наименьший разрыв в доходах между бедными и богатыми казахстанцами зафиксирован в Мангистау

Доходы 10% наиболее обеспеченных мангистаусцев всего в 2,9 раза больше доходов 10% наименее обеспеченных жителей региона, сообщает ranking.kz. Самая глубокая разница между доходами наиболее и наименее обеспеченных слоев населения в республике отмеченна в ВКО.

Фото из открытых источников
По данным сайта ranking.kz, в Казахстане все больше увеличивается разница в доходах богатых и бедных граждан. По итогам первого квартала текущего года совокупная сумма доходов 10% наиболее обеспеченного населения в 5,9 раза превышает размер доходов 10% наименее обеспеченного населения.

Годом ранее, в 1 квартале 2016 года, разрыв составлял 5,7 раза.

Наименьший разрыв в доходах между бедными и богатыми казахстанцами зафиксирован в Мангистау


Самая глубокая разница между доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения в республике - в ВКО, где богатые жители региона зарабатывают в 7 раз больше, чем самые бедные в области. Также сильная дифференциация в доходах в Карагандинской области (разница составляет 6,41 раза) и в СКО (6,18 раза).

Наименьший разрыв в доходах бедных и богатых - в Мангистауской области (доходы 10% самых обеспеченных всего в 2,9 раза больше доходов 10% менее обеспеченных), в Астане (разрыв составляет 4 раза) и в ЮКО (разница в 4,13 раза).

Наименьший разрыв в доходах между бедными и богатыми казахстанцами зафиксирован в Мангистау


В текущем году богатые казахстанцы значительно быстрее увеличивают свой заработок, чем растет доход самых бедных. В частности, за год средний доход на душу 10% наиболее обеспеченного населения увеличился на 10,9%, в то время как доходы самых бедных 10% казахстанцев выросли всего на 7,5%.

В первом квартале прошлого года доходы 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения увеличились по сравнению с уровнем годом ранее на 7,2% и 6,6%.

Наименьший разрыв в доходах между бедными и богатыми казахстанцами зафиксирован в Мангистау


В результате 10% самых обеспеченных казахстанцев по своим доходам опережают 40% самых бедных граждан РК.

Год назад на долю самых обеспеченных слоев населения приходилось 23,1% всех доходов граждан РК, 5 лет назад - всего 23%.


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Комментарии ( 3 )

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 Могой (Посетители) Сегодня, 16:15
Думаю, цифры не соответствуют действительности. Богатый, он только в действительности богатый. А по официальным данным - он где-то середняк.
Все имущество завуалировано и растворилось между родственниками.
 
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 Бендэр (Посетители) Сегодня, 16:12
ДА!,глядя на "сиротские" дома на фото построенные слугами народа и другой коррупционной братией по скалам 4а м. р-она..Сложно поверить что ВСЕГО!, на 2.9 раза они богаче остальных нас вместе взятых!.... popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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 markus (Посетители) Сегодня, 16:03
Ага... а самый наименьший как раз между жильцами коттеджа с фото,и жильцами дома с маяком... хозяева коттеджа имеют доход немного больше чем хозява всего 10 ти этажного дома с маяком.
 
 

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