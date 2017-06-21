Наименьший разрыв в доходах между бедными и богатыми казахстанцами зафиксирован в Мангистау

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По данным сайта ranking.kz, в Казахстане все больше увеличивается разница в доходах богатых и бедных граждан. По итогам первого квартала текущего года совокупная сумма доходов 10% наиболее обеспеченного населения в 5,9 раза превышает размер доходов 10% наименее обеспеченного населения.
Годом ранее, в 1 квартале 2016 года, разрыв составлял 5,7 раза.
Самая глубокая разница между доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения в республике - в ВКО, где богатые жители региона зарабатывают в 7 раз больше, чем самые бедные в области. Также сильная дифференциация в доходах в Карагандинской области (разница составляет 6,41 раза) и в СКО (6,18 раза).
Наименьший разрыв в доходах бедных и богатых - в Мангистауской области (доходы 10% самых обеспеченных всего в 2,9 раза больше доходов 10% менее обеспеченных), в Астане (разрыв составляет 4 раза) и в ЮКО (разница в 4,13 раза).
В текущем году богатые казахстанцы значительно быстрее увеличивают свой заработок, чем растет доход самых бедных. В частности, за год средний доход на душу 10% наиболее обеспеченного населения увеличился на 10,9%, в то время как доходы самых бедных 10% казахстанцев выросли всего на 7,5%.
В первом квартале прошлого года доходы 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения увеличились по сравнению с уровнем годом ранее на 7,2% и 6,6%.
В результате 10% самых обеспеченных казахстанцев по своим доходам опережают 40% самых бедных граждан РК.
Год назад на долю самых обеспеченных слоев населения приходилось 23,1% всех доходов граждан РК, 5 лет назад - всего 23%.
Годом ранее, в 1 квартале 2016 года, разрыв составлял 5,7 раза.
Самая глубокая разница между доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения в республике - в ВКО, где богатые жители региона зарабатывают в 7 раз больше, чем самые бедные в области. Также сильная дифференциация в доходах в Карагандинской области (разница составляет 6,41 раза) и в СКО (6,18 раза).
Наименьший разрыв в доходах бедных и богатых - в Мангистауской области (доходы 10% самых обеспеченных всего в 2,9 раза больше доходов 10% менее обеспеченных), в Астане (разрыв составляет 4 раза) и в ЮКО (разница в 4,13 раза).
В текущем году богатые казахстанцы значительно быстрее увеличивают свой заработок, чем растет доход самых бедных. В частности, за год средний доход на душу 10% наиболее обеспеченного населения увеличился на 10,9%, в то время как доходы самых бедных 10% казахстанцев выросли всего на 7,5%.
В первом квартале прошлого года доходы 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения увеличились по сравнению с уровнем годом ранее на 7,2% и 6,6%.
В результате 10% самых обеспеченных казахстанцев по своим доходам опережают 40% самых бедных граждан РК.
Год назад на долю самых обеспеченных слоев населения приходилось 23,1% всех доходов граждан РК, 5 лет назад - всего 23%.