В Мангистауской области началось Единое национальное тестирование

- Я особо не волновался, решил сдавать ЕНТ, чтобы проверить свои силы. Хотя я уже поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет «Прикладная математика и информатика». Думаю, что сегодня я сдал хорошо тестирование, экзамены в школе я сдал на пятерки, - рассказал Михаил Минулин, ученик школы №7 Актау.

Назад Вперед











































































