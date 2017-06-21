В Мангистауской области началось Единое национальное тестирование

Сдача единого тестирования в Актау
Заявки на участие в ЕНТ в 2017 году в Мангистау подали 3653 человека. Выпускники актауских школ проходили тестирование в главном корпусе государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова.
В этом году выпускные экзамены для школьников проходят в два этапа. Первый - сдача государственных экзаменов в школах. Второй - ЕНТ для желающих поступить в ВУЗы Казахстана.
- По итогам сдачи экзаменов в школах определялись обладатели знака «Алтын Белгi». Их в Мангистау в нынешнем году 128 человек, - сообщила Зейнеп Тастемирова.
Фото Ольги Ярославской
- Я особо не волновался, решил сдавать ЕНТ, чтобы проверить свои силы. Хотя я уже поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет «Прикладная математика и информатика». Думаю, что сегодня я сдал хорошо тестирование, экзамены в школе я сдал на пятерки, - рассказал Михаил Минулин, ученик школы №7 Актау.
В этом году выпускные экзамены для школьников проходят в два этапа. Первый - сдача государственных экзаменов в школах. Второй - ЕНТ для желающих поступить в ВУЗы Казахстана.
- По итогам сдачи экзаменов в школах определялись обладатели знака «Алтын Белгi». Их в Мангистау в нынешнем году 128 человек, - сообщила Зейнеп Тастемирова.
Фото Ольги Ярославской