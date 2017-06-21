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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 553

В Мангистауской области началось Единое национальное тестирование

В первый день проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) в нем приняли участие 1495 выпускников школ Мангистау. Всего заявки на участие в ЕНТ в этом году в регионе подали 3653 учащихся. Об этом рассказала Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области.

Сдача единого тестирования в Актау
Заявки на участие в ЕНТ в 2017 году в Мангистау подали 3653 человека. Выпускники актауских школ проходили тестирование в главном корпусе государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова.

В Мангистауской области началось Единое национальное тестирование

- Я особо не волновался, решил сдавать ЕНТ, чтобы проверить свои силы. Хотя я уже поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет «Прикладная математика и информатика». Думаю, что сегодня я сдал хорошо тестирование, экзамены в школе я сдал на пятерки, - рассказал Михаил Минулин, ученик школы №7 Актау.


В этом году выпускные экзамены для школьников проходят в два этапа. Первый - сдача государственных экзаменов в школах. Второй - ЕНТ для желающих поступить в ВУЗы Казахстана.

- По итогам сдачи экзаменов в школах определялись обладатели знака «Алтын Белгi». Их в Мангистау в нынешнем году 128 человек, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

Фото Ольги Ярославской



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В Мангистауской области началась сдача единого национального тестирования


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Комментарии ( 1 )

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лапшин (Посетители) Сегодня, 16:08
Миша-математик и, вообще, успешный ученик.
Миша, поздравляем с поступлением в один из самых престижных университетов России!
Дети такие взрослые, не узнать.

Удачи всем!
 
 

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