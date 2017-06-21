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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 617

Код аэропорта Актау хотят изменить

Комитет гражданской авиации МИР РК ведет переговоры с IATA по изменению кода аэропорта Актау.

Фото из архива "Лады"
Об этом рассказал председатель Комитета гражданской авиации (КГА) Талгат Ластаев, передает сайт Elorda.info.

Отмечается, что Казахстан намерен продолжить переговоры по изменению кодов четырех аэропортов: Актау, который по-прежнему привязан к названию Шевченко SCO, Атырау - Гурьев GUW, Тараза – к Джамбулу DMB. Также ведутся переговоры по изменению кода аэропорта Астаны в связи с переименованием в честь Нурсултана Назарбаева.

Талгат Ластаев сообщил, что смена кодов повлечет изменения во все системы бронирования и справочники мира.

- Мы ведем переговоры с IATA, но это вопрос не одного дня, так как процесс присвоения нового кода очень трудоемкий. Официальная позиция IATA - код присваивается один раз и больше не меняется, на всех кодов не хватает (много заявок от различных стран), - подчеркнул глава КГА.

Он добавил, что КГА в первую очередь приложит усилия по изменению кода аэропорта Астаны, а затем и других аэропортов.

Код аэропорта IATA – трёхбуквенный уникальный идентификатор, присваиваемый аэропортам мира Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Коды аэропортов используются авиакомпаниями, агентствами по продаже авиабилетов, компьютерными системами бронирования билетов, другими заинтересованными организациями для передачи информации, связанной с организацией коммерческой деятельности в области пассажирских авиаперевозок и при взаимодействии разных предприятий в рамках этой коммерческой деятельности.


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Комментарии ( 1 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 16:20
переименованием в честь Нурсултана Назарбаев.

Уже переименовали!...Культ личности в действии.. popa ..Вот пригибаются..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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