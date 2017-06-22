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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 411

Более 85 миллиардов тенге вложили инвесторы в специальную экономическую зону «Морпорт Актау»

С момента создания специальной экономической зоны (СЭЗ) «Морпорт Актау» (с 2003 года) по 2017 год инвесторы вложили в предприятия, работающие на ее территории, 85,3 миллиарда тенге. Об сообщила Айгерим Молдабекова, исполняющая обязанности председателя совета директоров АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

Производство труб на территории СЭЗ "Морпорт Актау"
За 14 лет объем производства предприятий, действующих на территории СЭЗ «Морпорт Актау», составил 237 миллиардов тенге. По словам Айгерим Молдабековой, в казну за это время поступило более 20 миллиардов тенге налоговых отчислений.

- За первый квартал текущего года создано 1021 рабочее место, до конца года планируется открыть еще около 300 рабочих мест. Для сравнения, в 2016 году всего было создано 1023 рабочих места. Мы также оказываем содействие в подготовке кадров для предприятий-участников СЭЗ через государственную программу «Жана Серпин». Так, за 2015-2016 годы обучили 64 специалиста, из которых трудоустроен 51 человек, - рассказала Айгерим Молдабекова.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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сембай (Посетители) Сегодня, 10:37
А причем Морпорт, по-моему они к порту никакого отношения не имеют. Они молодцы, на своих территориях дает возможность открывать производство, трудоустраивает население!!!
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 09:32
Морпорт еще не продали? Досадное упущение.. prostite
 
 

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