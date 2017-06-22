Более 85 миллиардов тенге вложили инвесторы в специальную экономическую зону «Морпорт Актау»

Производство труб на территории СЭЗ "Морпорт Актау"

За 14 лет объем производства предприятий, действующих на территории СЭЗ «Морпорт Актау», составил 237 миллиардов тенге. По словам Айгерим Молдабековой, в казну за это время поступило более 20 миллиардов тенге налоговых отчислений.



- За первый квартал текущего года создано 1021 рабочее место, до конца года планируется открыть еще около 300 рабочих мест. Для сравнения, в 2016 году всего было создано 1023 рабочих места. Мы также оказываем содействие в подготовке кадров для предприятий-участников СЭЗ через государственную программу «Жана Серпин». Так, за 2015-2016 годы обучили 64 специалиста, из которых трудоустроен 51 человек, - рассказала Айгерим Молдабекова.



Фото: Lada.kz