Жителей Актау приглашают принять участие в бесплатных экскурсиях по региону

Фото из архива Lada.kz

Экскурсии по региону проводит НПУ «Эко Мангистау». Поездки по нескольким маршрутам запланированы на 6 июля.



- Можно выбрать один из четырех маршрутов. Экскурсии бесплатные. Количество мест ограничено. Поездки продлятся с 08:30 до 18:30. Приглашаем всех желающих в сказочное путешествие по святой и таинственной земле Мангистау, - отметил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».



Список экскурсий:



1. «По дороге Великого Шелкового или Серебряного пушного пути» - Акмыш, Кызыл Кала, Темил Абдал мечеть, гора Шеркала, протяженность пути 390 км.



2. «В легендарной долине Шакпак Ата» - Дом молитвы Ержана Хазрета, долина Капам-Сай, некрополь Кенты-Баба, подземная мечеть Шакпак-Ата, протяженность пути 290 км.



3.«Султан Эпе - покровитель путешественников» - Данышпан аулие, Костам, Акшора, Уштам, Кенты-баба, подземная мечеть Султан-эпе, протяженность пути 320 км.



4. «По дороге Великого Шелкового или Серебряного пушного пути» - Акмыш, Кызыл Кала, Темил Абдал мечеть, урочище Самал, протяженность пути 390 км.



Запись только по телефону: 50-38-80. Количество мест ограничено.

