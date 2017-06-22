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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 1559

Жителей Актау приглашают принять участие в бесплатных экскурсиях по региону

Принять участие в бесплатных экскурсиях по родному краю жителей Актау приглашают сотрудники неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау».

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии по региону проводит НПУ «Эко Мангистау». Поездки по нескольким маршрутам запланированы на 6 июля.

- Можно выбрать один из четырех маршрутов. Экскурсии бесплатные. Количество мест ограничено. Поездки продлятся с 08:30 до 18:30. Приглашаем всех желающих в сказочное путешествие по святой и таинственной земле Мангистау, - отметил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».

Список экскурсий:

1. «По дороге Великого Шелкового или Серебряного пушного пути» - Акмыш, Кызыл Кала, Темил Абдал мечеть, гора Шеркала, протяженность пути 390 км.

2. «В легендарной долине Шакпак Ата» - Дом молитвы Ержана Хазрета, долина Капам-Сай, некрополь Кенты-Баба, подземная мечеть Шакпак-Ата, протяженность пути 290 км.

3.«Султан Эпе - покровитель путешественников» - Данышпан аулие, Костам, Акшора, Уштам, Кенты-баба, подземная мечеть Султан-эпе, протяженность пути 320 км.

4. «По дороге Великого Шелкового или Серебряного пушного пути» - Акмыш, Кызыл Кала, Темил Абдал мечеть, урочище Самал, протяженность пути 390 км.

Запись только по телефону: 50-38-80. Количество мест ограничено.


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Комментарии ( 5 )

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annasole (Посетители) Сегодня, 14:00
Как здорово! Мы давно мечтаем поехать на экскурсию, пусть даже платную, но так как своего транспорта у нас нет, к кому обращаться,чтобы поколесить по Мангистау, не знаем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dj_Snow
  • Tindaliya
 Kirill Ossin (Посетители) Сегодня, 13:06
elek,
Можно. Звоните в офис 503880
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Kirill Ossin
  • Валерий_М
  • Dj_Snow
  • Tindaliya
 elek (Посетители) Сегодня, 13:04
Kirill Ossin,
Можно присоединиться на своём транспорте?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Димон
  • Tindaliya
  • Dj_Snow
 Kirill Ossin (Посетители) Сегодня, 12:39
Димон,
Экскурсии проходят при поддержке "Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Kirill Ossin
  • Валерий_М
  • Ну Ну
  • Dj_Snow
  • Tindaliya
  • русалка
 Abik (Посетители) Сегодня, 12:36
Хорошая затея, в нашем полусотрове есть куда съездить и посмотреть.
Думаю такие тур поездки надо развивать все больше и больше. bravo

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • веснушка
 Димон (Посетители) Сегодня, 12:34
Минуточку chih ,,, за чей счет этот банкет sila ?!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dj_Snow
 albatross (Посетители) Сегодня, 12:33
Можно выбрать один из четырех маршрутов. Экскурсии бесплатные

Какая жалость! Новость конечно хорошая,давно мечтал побывать в этих местах. Но как раз на это время уже запланировал поездку в другие края. Интересно,а в августе будут подобные экскурсии?
 
 

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