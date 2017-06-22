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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 1028

Дина Ахметова: Родственники пациентов инсультного центра зачастую отказываются забирать родных после выписки

В инсультном центре Мангистауской областной больницы (МОБ) с начала года зарегистрировано пять случаев, когда родственники пациентов отказывались забирать домой больных после выписки. Об одном из них рассказала Дина Ахметова, врач инсультного центра.

Дина Ахметова, лечащий врач пациентки. Фото автора
В конце мая 82-летняя жительница Актау поступила в отделение кардиореанимации с ишемической болезнью сердца, нарушением ритма сердца, тромбоэмболией (закупорка тромбами) легочной артерии. Позже женщину перевели в отделение кардиологии и аритмологии.

- На момент осмотра неврологом у пациентки наблюдалось нарушение речи. Магнитно-резонансная томография головного мозга показала инсульт по ишемическому типу, и 6-го июня женщину перевели в инсультный центр. В стабильно удовлетворительном состоянии, проведя курс лечения, мы выписали пациентку 15 июня. К слову, за все время пребывания больной в отделении один раз пришли соседка и сваты. В день выписки мы начали искать родственников и дозвонились до внука женщины, который живет в другом городе. Он приехать отказался, сказав, что его не отпускают с работы. Потом пришли сваты, решившие оформить родственницу в дом-интернат для престарелых. Объяснили это своим преклонным возрастом и тем,что ухаживать за больной не смогут, - рассказала Дина Ахметова.

До оформления в дом-интернат пациентку временно перевели в отделение ранней реабилитации.

- В отделе занятости и социальных программ сватам женщины выдали бланк, на котором заключение должны написать узкие специалисты. Все это за родственников сделала медсестра, хотя в наши обязанности это не входит. До решения вопроса об оформлении женщины в дом-интернат 21 июня ее перевели в отделение ранней реабилитации. Но она не может находиться длительно в больнице - существуют определенные правила пребывания больных в стационаре, - рассказала Дина Ахметова.

Ранее, как рассказали врачи, женщина одна проживала в собственной квартире.

- Наши двери открыты для родственников, мы призываем навещать родных, учиться ухаживать. Если пациента парализовало, восстановление может длиться годами, а может и вовсе не наступить. Но это не означает, что пациент может находиться все это время в стенах больницы. Зачастую мы сталкиваемся с такой проблемой при выписке, когда родственники возмущаются: как мы заберем парализованного человека? В полиции такими делами не занимаются, в случае с нашей пациенткой представитель отдела занятости пришел один раз и больше мы его не видели, - говорит Азамат Алпысов, руководитель инсультного центра.


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Комментарии ( 5 )

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Васьвась (Посетители) Сегодня, 11:35
Я думаю бабкину хату уже сдают, поэтому родня и забирать не хочет. Тупо некуда уже.
К сожалению, это примета нашего времени: стоит серьезно заболеть и тут же оказываешься на свалке. За частую по вине самых близких, казалось бы, людей.
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 11:11
Abik,
omg внук то есть.
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 11:02
Цитата: Lady_M
Еще больше страшно за ее детей,у которых нет совести и души!

А может у нее нету детей?

Страшно за новое поколение, которые слишком заняты карьерой и живут одинокой жизнью. 60-лет не за горами.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 10:53
Страшно!!!

Еще больше страшно за ее детей,у которых нет совести и души!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • леся
  • kolu411
  • русалка
 сембай (Посетители) Сегодня, 10:33
В жизни все возвращается бумерангом. Не подумали ли дети и внуки этой женщины, что на старости их тоже может ждать такая же участь - остаться ненужным никому!
 
 

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