Дина Ахметова: Родственники пациентов инсультного центра зачастую отказываются забирать родных после выписки

Дина Ахметова, лечащий врач пациентки. Фото автора

В конце мая 82-летняя жительница Актау поступила в отделение кардиореанимации с ишемической болезнью сердца, нарушением ритма сердца, тромбоэмболией (закупорка тромбами) легочной артерии. Позже женщину перевели в отделение кардиологии и аритмологии.



- На момент осмотра неврологом у пациентки наблюдалось нарушение речи. Магнитно-резонансная томография головного мозга показала инсульт по ишемическому типу, и 6-го июня женщину перевели в инсультный центр. В стабильно удовлетворительном состоянии, проведя курс лечения, мы выписали пациентку 15 июня. К слову, за все время пребывания больной в отделении один раз пришли соседка и сваты. В день выписки мы начали искать родственников и дозвонились до внука женщины, который живет в другом городе. Он приехать отказался, сказав, что его не отпускают с работы. Потом пришли сваты, решившие оформить родственницу в дом-интернат для престарелых. Объяснили это своим преклонным возрастом и тем,что ухаживать за больной не смогут, - рассказала Дина Ахметова.



До оформления в дом-интернат пациентку временно перевели в отделение ранней реабилитации.



- В отделе занятости и социальных программ сватам женщины выдали бланк, на котором заключение должны написать узкие специалисты. Все это за родственников сделала медсестра, хотя в наши обязанности это не входит. До решения вопроса об оформлении женщины в дом-интернат 21 июня ее перевели в отделение ранней реабилитации. Но она не может находиться длительно в больнице - существуют определенные правила пребывания больных в стационаре, - рассказала Дина Ахметова.



Ранее, как рассказали врачи, женщина одна проживала в собственной квартире.



- Наши двери открыты для родственников, мы призываем навещать родных, учиться ухаживать. Если пациента парализовало, восстановление может длиться годами, а может и вовсе не наступить. Но это не означает, что пациент может находиться все это время в стенах больницы. Зачастую мы сталкиваемся с такой проблемой при выписке, когда родственники возмущаются: как мы заберем парализованного человека? В полиции такими делами не занимаются, в случае с нашей пациенткой представитель отдела занятости пришел один раз и больше мы его не видели, - говорит Азамат Алпысов, руководитель инсультного центра.