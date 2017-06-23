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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:26

Просмотров: 214

В прибрежной зоне Актау планируют установить пять дополнительных камер видеонаблюдения

Дополнительные камеры и два стационарных поста полиции обещают установить для контроля побережья в районе поселка Приморский. Об этом рассказал Улыгбек Мылтыков, руководитель местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В рамках проекта «Безопасный город», как рассказал Улыгбек Мылтыков, планируется поэтапное расширение сетей камер видеонаблюдения в Актау в течение трёх лет.

- В местах массового скопления народа, на побережье с 4 по 15 микрорайоны, установлены 15 камер видеонаблюдения, выведенные в центр оперативного управления (ЦОУ). В режиме реального времени их просматривают инспекторы-дежурные ЦОУ. При выявлении нарушения инспекторы передают информацию ближайшим нарядам, - рассказал Улыгбек Мылтыков.

Наряды комплексных сил полиции, по словам Улыгбека Мылтыкова, патрулируют город с 08:00 до 03:00 часов. Конные патрули заступают на службу ежедневно с 12:00 до 20:00 часов.

- На патрулирование улиц Актау заступает 257 человек. Из них 140 военнослужащих воинской части 6656 Национальной гвардии РК. Пешее патрулирование осуществляют 168 человек. В составе автопатрулей заняты 65 человек, на стационарные посты направляются восемь человек и 16 человек осуществляют конное патрулирование, - отметил Улыгбек Мылтыков.

На побережье, как напомнили в МПС ДВД Мангистауской области, запрещено жарить шашлыки.

- За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Нарушителю грозит предупреждение или штраф 20 МРП, - рассказали в МПС ДВД Мангистау.

Чаще всего, как отметили в МПС, отдыхающих на пляже штрафуют за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков.

- В основном граждан привлекают к административной ответственности за нецензурную брань, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок. За распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, за курение табачных изделий в общественных местах, за нарушение правил выгула собак и кошек, за разрушения объектов инфраструктуры общественных мест и повреждение зелёных насаждений, - рассказал Улыгбек Мылтыков.

С 23:00 до 06:00 часов, как отметили в МПС ДВД Мангистау, запрещено нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей.

- Согласно пункту 2 статьи 442 КоАП РК, законным представителям делают предупреждение. В случае повторного нарушения предусмотрен штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), - рассказал Улыгбек Мылтыков.

В сутки, по словам руководителя МПС ДВД Мангистау, за правонарушения, выявленные с помощью камер, к административной ответственности привлекают в среднем 70 человек.

- И это без учёта автоматизированных систем контроля за дорожным движением (Red Speed, «Автоураган», «Интеллектуальные перекрестки»), которые в автоматическом режиме в среднем за сутки выявляют от 50 до 60 нарушений, - подчеркнул Улыгбек Мылтыков.


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Комментарии ( 2 )

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Михаил Виноградов (Посетители) Сегодня, 08:04
нужно не планировать, а устанавливать по всему городу! Это важно)
 
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  • Бендэр
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 07:02
У нас в четвертом после двенадцати ночи алкаши до утра под окнами опорняка бухают, и ни одного пешего и не пешего патруля.
 
 

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